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رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان ایران، یکشنبه ۵ مهر در شهر بندرعباس برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان ایران با مشارکت آحاد مردم، گروهها و نهادهای مختلف در شهر بندرعباس، شهرستانهای استان و جزایر خلیج فارس روز یکشنبه ۵مهر ساعت ۱۵برگزار می شود.
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از عموم مردم هرمزگان دعوت شده است با حضور گسترده در این رزمایش، بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.