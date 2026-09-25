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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: برای تکمیل طرحهای اولویتدار راهداری استان ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت تا اجرای این طرحها تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی در حاشیه جلسه کمیته تخصیص استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایمنسازی و بهسازی ۲۳ محور اصلی و بزرگراهی استان که در تفاهم استاندار بوشهر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور مورد تأکید قرار گرفتهاند، در اولویت تخصیص اعتبارات از منابع مختلف قرار دارند.
وی افزود: این محورها بخش قابل توجهی از جابهجایی کالا و مسافر و همچنین مسیرهای دسترسی به بنادر تجاری و صیادی استان را بهویژه در امتداد نوار ساحلی بوشهر، پوشش میدهند و نقش مهمی در شبکه حملونقل و فعالیتهای اقتصادی معیشت بندرنشینان استان دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به محورهای پرتردد استان یادآور شد: محورهای بوشهر–ریگ–گناوه، دلوار–بوالخیر–خورشهاب، بردخون–دیر، کنگان–سیراف–عسلویه و آبدان–دوراهک از جمله مسیرهایی هستند که سهم قابل توجهی از تردد و بار ترافیکی شهرستانهای ساحلی استان را به خود اختصاص دادهاند و ارتقای ایمنی و کیفیت این محورها ضروری است.
وی ادامه داد: عملیات ایمنسازی این مسیرها شامل تعریض و بهسازی، افزایش خطوط عبوری، لکهگیری و روکش آسفالت توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و راه و شهرسازی استان در دست اجراست و در زمره طرحهای مهم عمرانی نیمهتمام استان قرار دارند.
رجایی گفت: با موافقت کمیته تخصیص استان، مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای تسریع در تکمیل بخشی از این طرحها به ادارههای کل راهداری و حملونقل جادهای و راه و شهرسازی استان ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد: این اعتبارات باید در طرحهایی هزینه شود که امکان تکمیل و بهرهبرداری از بخشهای اولویتدار آنها در کوتاهمدت وجود دارد و پیش از آغاز بارندگیهای پاییزی، حسب مورد، تکمیل ابنیه فنی در مسیر مسیلها و جریانهای آب، تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت این محورها در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: تسریع در اجرای این اقدامات، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب افزایش ظرفیت عبوری محورهای اصلی، کاهش نقاط حادثهخیز و بهبود دسترسی به بنادر و مراکز جمعیتی و اقتصادی استان خواهد شد.