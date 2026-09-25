تاریخسازی تیرانداز شایسته فارس در بازیهای آسیایی ناگویا
وحید گلخندان، تیرانداز شایسته استان فارس، در جریان مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در رشته تپانچه میکس ۱۰ متر، همراه با هانیه رستمیان به مدال برنز رسید و نخستین مدال تاریخ تیراندازی ایران در بازیهای آسیایی را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در ششمین روز از بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، تیم تپانچه میکس ایران با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز در مرحله مقدماتی، ضمن شکستن رکورد ملی این رشته، به فینال راه یافت.
در فینال این رقابتها، تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد. این مدال، نخستین مدال تیراندازی کشورمان در این دوره از بازیهای آسیایی است.
وحید گلخندان پس از کسب این مدال اظهار داشت:«در تپانچه میکس با یک نتیجه خوب در مرحله مقدماتی، رکورد ایران که سالها در اختیار خودمان بود را شکستیم و به فینال رسیدیم. عملکرد خوبی در فینال داشتیم، اما جو سالن سنگین بود و با هیجان زیادی از سوی تماشاگران همراه بود. خدا کمک کرد و مدال برنز گرفتیم. تنها با ۰/۷ اختلاف نسبت به کره جنوبی مدال نقره را از دست دادیم.»
وی همچنین از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک قدردانی کرد .
هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.