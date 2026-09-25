وحید گلخندان، تیرانداز شایسته استان فارس، در جریان مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در رشته تپانچه میکس ۱۰ متر، همراه با هانیه رستمیان به مدال برنز رسید و نخستین مدال تاریخ تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، تیم تپانچه میکس ایران با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز در مرحله مقدماتی، ضمن شکستن رکورد ملی این رشته، به فینال راه یافت.

در فینال این رقابت‌ها، تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد. این مدال، نخستین مدال تیراندازی کشورمان در این دوره از بازی‌های آسیایی است.

وحید گلخندان پس از کسب این مدال اظهار داشت:«در تپانچه میکس با یک نتیجه خوب در مرحله مقدماتی، رکورد ایران که سال‌ها در اختیار خودمان بود را شکستیم و به فینال رسیدیم. عملکرد خوبی در فینال داشتیم، اما جو سالن سنگین بود و با هیجان زیادی از سوی تماشاگران همراه بود. خدا کمک کرد و مدال برنز گرفتیم. تنها با ۰/۷ اختلاف نسبت به کره جنوبی مدال نقره را از دست دادیم.»

وی همچنین از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک قدردانی کرد .

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.