نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان: ارتش و سپاه بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، یک لشکر الهی هستند که با وحدت و همدلی برای دفاع از ایران اسلامی آماده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی گفت: ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر با وحدت و همدلی، در برابر قدرت‌های مستکبر ایستادند و از کیان ایران اسلامی دفاع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و نمایش تصاویر رهبر شهید و قربانیان جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدام را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام نیروهای مسلح در ایستادگی برابر متجاوزان عنوان کرد.

سرهنگ باباغیبی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، با اشاره به خاطرات شهدای عرصه‌های مختلف خدمت به مردم، بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تأکید کرد.