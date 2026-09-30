به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان در جلسه شورای آرد و نان سمنان تنظیم ساعت و نوبت پخت متناسب با میزان سهمیه آرد نانوایی ها را ضروری دانستو گفت : این روند سبب می شود از تعطیلی واحدها جلوگیری شود و مردم نیز برای تأمین نان با مشکل مواجه نشوند.

فرماندار سمنان گفت: استفاده از کارتخوان‌های اضافه، عرضه آرد خارج از شبکه، فروش نان به صورت غیرمتعارف، دریافت وجه اضافی و رعایت نکردن ضوابط مربوط به عرضه نان باید به‌صورت دقیق بررسی و با موارد تخلف برخورد شود.

صمیمیان همچنین از تهیه فرم اطلاع‌رسانی و تعهد نانوایی‌ها نسبت به رعایت ضوابط خبر داد و افزود: موارد مربوط به وزن چانه، ساعت پخت، کارتخوان، قیمت، نحوه عرضه نان و سایر ضوابط باید به نانوایی‌ها ابلاغ شود تا پس از اطلاع‌رسانی، در صورت تکرار تخلف، اقدامات قانونی و کاهش سهمیه بر اساس مقررات انجام شود.