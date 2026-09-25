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رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت

رزمایش چهل هزار موتورسوار جان فدای ایران در تهران برگزار شد، در این رزمایش قشر‌های مختلف مردم در قالب موتورسواران جان فدای ایران میر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی را طی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۶:۰۴
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برچسب ها: جان فدا ، رژه موتورسواران ، رزمایش
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