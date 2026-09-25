رئیس هیئت چوگان گفت: این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد و سه تیم در رده آقایان در این مسابقات با هم به رقابت کردند.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس هیئت چوگان از برگزاری مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی مردان به میزبانی تالش خبر داد و گفت: این رقابت‌ها با قهرمانی تیم مقاومت شهرداری تبریز به پایان رسید.

فرشید رزم‌پوش با اشاره به برگزاری مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی در شهرستان تالش عنوان کرد: این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد و سه تیم در رده آقایان در این مسابقات با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم‌های رخش تالش، مقاومت شهرداری تبریز و فاتحان گیلان حضور داشتند و ورزشکاران در فضایی رقابتی و در عین حال دوستانه، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس هیئت چوگان گفت : در پایان این رقابت‌ها، تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان نخست را به دست آورد، تیم رخش تالش در جایگاه دوم ایستاد و تیم فاتحان گیلان نیز مقام سوم را کسب کرد.

رزم‌پوش با قدردانی از میزبانی باشگاه رخش تالش بیان کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی در کنار گرامیداشت مناسبت‌های ملی، نقش مهمی در توسعه و ترویج رشته چوگان، شناسایی ظرفیت‌های ورزشی مناطق مختلف و ایجاد فرصت برای حضور و رقابت تیم‌های استانی دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای چوگان ساحلی در کشور گفت: تلاش هیئت چوگان این است که با برگزاری منظم مسابقات و حمایت از باشگاه‌ها و ورزشکاران، زمینه رشد این رشته و افزایش مشارکت علاقه‌مندان را فراهم کنیم.