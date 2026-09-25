جانشین رئیس گروه مشاوران نظامی فرمانده معظم کل قوا در این مراسم با اشاره به تحقق وعده الهی در دفاع مقدس، اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را ریشه در ایمان مردم، وحدت ملی و فرهنگ ایثار دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یادواره امیران، سرداران و شهدای بخش نوبران همزمان با هفته دفاع مقدس در زینبیه شهر نوبران برگزار شد.

امیر سرتیپ ناصر آراسته، جانشین رئیس گروه مشاوران نظامی فرمانده معظم کل قوا، در این مراسم گفت: وعده الهی درباره نصرت مؤمنان در دفاع مقدس به روشنی تحقق یافت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران نیز ریشه در ایمان مردم، وحدت ملی و فرهنگ ایثار دارد.

وی افزود: ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های دفاعی از توان لازم برای مقابله با هرگونه تهدید برخوردارند و ملت ایران با حفظ وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت، مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.