تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای بازگشایی مدارس
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با هدف تقویت ظرفیت شبکه، تسهیل تردد شهروندان و دانشآموزان و افزایش رضایتمندی مسافران، مجموعهای از اقدامات شامل نوسازی خطوط، تغییرات بهرهبرداری و تغییر مد حملونقلی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
؛ مسعود سلیم جوهری، معاون بهرهبرداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام بکارگیری ۸۹ دستگاه اتوبوس در برخی خطوط برای افزایش ظرفیت خدمترسانی گفت: نوسازی و ارتقای ناوگان، در کنار برقیسازی خطوط، از اولویتهای شرکت واحد برای بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی است و در همین راستا، یکی از اقدامات شاخص، تغییر بهرهبرداری خط ۳۱۷ میدان شوش ـ میدان بهارستان از خصوصی به ملکی و اختصاص اتوبوس برقی به این خط است.
وی افزود: در کنار خط ۳۱۷، تغییرات بهرهبرداری و عملیاتی در چند خط دیگر نیز انجام شده است تا شبکه اتوبوسرانی متناسب با نیاز سفرهای شهری در روزهای آغاز سال تحصیلی فعالیت کند. بر این اساس، مبدأ خط ۴۵۱ از جنتآباد به شهران تغییر یافته و خطوط ۳۴۵، ۲۵۸، ۳۲۸ و ۱۰۶ نیز از بهرهبرداری خصوصی به ملکی منتقل شدهاند.
سلیم جوهری ادامه داد: خط ۳۴۵ با مسیر بلوار اباذر ـ میدان بهارستان، خط ۲۵۸ با مسیر جوادیه ـ پایانه شهید فیاضبخش، خط ۳۲۸ با مسیر دهکده المپیک ـ پایانه مترو صادقیه و خط ۱۰۶ با مسیر پایانه لاله ـ پایانه شهید افشار، در قالب این تغییرات بهصورت ملکی خدماترسانی خواهند کرد.
وی همچنین از تغییر مد حملونقلی خط ۳۳۴ از مینیبوس به اتوبوس خبر داد و گفت: این خط با مسیر پارکینگ شهر ری ـ پایانه مترو شهر ری با ظرفیت جابهجایی بالاتر به شهروندان خدمات ارائه میکند.