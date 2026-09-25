رئیس کمیسیون عمران مجلس: زمینهای دولتی باید برای خانهدار شدن مردم واگذار شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای حمایتی مسکن گفت: زمینهای دولتی باید برای خانهدار شدن مردم اختصاص یابد و دستگاههای اجرایی نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای حمایتی مسکن گفت: زمینهای دولتی باید برای خانهدار شدن مردم اختصاص یابد و دستگاههای اجرایی نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
محمدرضا رضاییکوچی هر در جمع خبرنگاران در شیراز با اشاره به چالش تأمین مسکن در کشور اظهار کرد: ساماندهی وضعیت مسکن نیازمند اقدام جدی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند با هزینه مناسب صاحب خانه شوند.
وی افزود: هر چه سریعتر باید تکلیف زمینهای دولتی مشخص شود تا امکان ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود؛ چرا که امروز بخش قابل توجهی از مردم، بهویژه جوانان و خانوارهای کمدرآمد، با دغدغه تأمین مسکن مواجه هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به انتظار میلیونها خانوار مستأجر برای تصمیمگیری در حوزه مسکن تصریح کرد: بیش از ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور چشمانتظار سیاستگذاری و اقدام عملی مسئولان برای بهبود شرایط مسکن هستند.
رضاییکوچی ادامه داد: سامانه ثبتنام مسکن باید هر چه سریعتر بهروزرسانی شود تا تمامی اقشار فاقد مسکن بتوانند از خدمات و حمایتهای قانونی بهرهمند شوند و شرایط متقاضیان نیز بهصورت دقیق بررسی شود.
وی با بیان اینکه بسته بودن سامانهها موجب بلاتکلیفی بسیاری از متقاضیان شده است، گفت: این وضعیت باعث شده بخشی از جامعه نتوانند از فرصتهای پیشبینیشده در طرحهای حمایتی مسکن استفاده کنند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس تأکید کرد: دولت و دستگاههای متولی باید با جدیت بیشتری موضوع تأمین زمین و اجرای برنامههای مسکن را دنبال کنند؛ زیرا مسکن تنها یک نیاز اجتماعی نیست، بلکه رونق این بخش میتواند موجب فعال شدن صدها رشته صنعتی و تولیدی، افزایش اشتغال و جذب سرمایهگذاری شود.
رضاییکوچی بیان کرد: غفلت از بخش مسکن طی سالهای گذشته، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و دستگاههای اجرایی باید به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند تا بخشی از فشار هزینههای زندگی از دوش خانوارها برداشته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در صورت تداوم این وضعیت، از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری اجرای قوانین و رفع موانع موجود در حوزه مسکن استفاده خواهد کرد.