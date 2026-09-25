شهردار شیراز گفت: خط ۳ مترو شمال‌غرب به راه‌آهن ظرف یک‌سال و چندماه آینده به پایان می‌رسد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دستگاه حفار مکانیزه (TBM) با موفقیت وارد ایستگاه «آرین» در خط ۳ متروی شیراز شد؛ رویدادی که به گفته شهردار شیراز، گامی کلیدی در اتصال شهرک‌های شمال‌غرب به ایستگاه راه‌آهن و جابه‌جایی روزانه ۲۰۰ هزار مسافر با تکمیل این خط ظرف حداکثر ۱۷ ماه آینده به شمار می‌رود.

محمدحسن اسدی شهردار شیراز در آیین جهش عمرانی شهرداری شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به ورود دستگاه TBM به ایستگاه آرین اظهار داشت: پروژه خط ۳ مترو به طول تقریبی ۱۱.۷ تا ۱۲ کیلومتر با ۷ الی ۸ ایستگاه عملیاتی طراحی شده که از چهارراه میرزای شیرازی آغاز و با عبور از بزرگراه دکتر حسابی، دسترسی شهرک‌های شهید بهشتی، حافظ، بزین، استقلال، گلستان و زیرگذر گلستان را به شبکه ریلی متصل کرده و در نهایت به ایستگاه راه‌آهن شیراز پیوند می‌خورد.

شهردار شیراز با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر مسیر ریلی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار (یا یورو) هزینه دارد، گفت: پیش از این دوره، خط ۳ دچار رکود بود، اما با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون یورویی برای خرید دستگاه حفار مکانیزه اختصاصی ۱۵۰۰ تنی، این پروژه احیا شد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این خط ظرف حداکثر یک سال و چند ماه آینده به پایان برسد که نقش مؤثری در کاهش ترافیک محور‌های غربی و شمال‌غربی خواهد داشت.

اسدی تأمین واگن را پاشنه آشیل بهره‌برداری کامل دانست و از دولت خواست تا با اختصاص ناوگان مورد نیاز، روند بهره‌برداری از این شبکه را سرعت بخشد.

وی همچنین به هدف‌گذاری برای قرار گرفتن شیراز در جمع ۱۰۰ شهر برتر جهان تا سال ۱۴۰۴ و اجرای طرح‌های محرکی نظیر «هشت‌بهشت» میان حرم مطهر شاهچراغ (ع) و علی‌بن‌حمزه (ع) اشاره کرد.

علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه این مراسم، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی بودجه ۴۲.۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری اظهار داشت: در خط ۳ متروی شیراز مدلی نوین پیاده شد که بر اساس آن، سازه ایستگاه‌ها هم‌زمان با حفاری ساخته می‌شود؛ این اقدام مانع از تخریب سازه‌ها و هزینه‌های دوباره خاک‌برداری پس از ورود TBM شده است.

وی با اشاره به فعال بودن جبهه‌های کاری در ایستگاه‌های صنایع، میلاد و تقاطع بصیرت، خاطرنشان کرد: ایستگاه تقاطع بصیرت به دلیل قرارگیری در زیر بستر رودخانه یکی از فنی‌ترین و منحصربه‌فردترین سازه‌های مهندسی کشور است.

امیرعباس کلانتری، رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز نیز با اعلام پیشرفت ۵۰ درصدی حفاری خط ۳ و حفاری ۲۷۰۰ متر تونل در بافت تاریخی مجاور حرم مطهر شاهچراغ (ع)، گفت: هم‌اکنون از چشم‌انداز ۷۰ کیلومتری شبکه ریلی، ۳۲ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه فعال است و روزانه ۱۲۰ هزار مسافر جابه‌جا می‌شوند.

وی افزود: ایستگاه متروی «صنایع» با وجود مجاورت در فاصله کمتر از ۱۰۰ متری با مراکز صنعتی، تا پایان اسفندماه امسال تکمیل می‌شود و هم‌زمان با اتمام حفاری‌های تعیین‌شده، عملیات ریل‌گذاری در خط ۲ نیز رسماً آغاز شده است.

کلانتری درباره اتصال شبکه‌ای تصریح کرد: اتصال خط ۳ از طریق ایستگاه میرزای شیرازی به خط یک، دسترسی مستقیم ریلی میان راه‌آهن و فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب را محقق می‌کند.

وی در خصوص زمان بهره‌برداری کامل نیز تأکید کرد: بهره‌برداری کامل خط ۳ وابسته به تأمین ناوگان از محل قرارداد وزارت کشور با طرف چینی است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل تجهیزات، بخشی از مسیر در سال ۱۴۰۸ و کل ظرفیت آن تا افق ۱۴۰۹ وارد چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شیراز همچنین از انجام مطالعات برای الحاق ۴۰ کیلومتر مسیر جدید شامل خطوط ریلی سبک (LRT) به شبکه حمل‌ونقل شیراز خبر داد.