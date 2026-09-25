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دیداری خاص از جنس دلتنگی

یوسف سلامی خبرنگار صدا و سیما، میدانداران اجتماعات شبانه را به یک دیدار خاص برد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۱۵:۵۱
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برچسب ها: رهبر شهید ، اجتماع مردمی ، تجمع مردمی
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