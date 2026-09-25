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دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک پیش از آغاز درگیریها و با پیشبینی احتمال جنگ و تشدید فشارهای تجاری، رویکرد افزایش و تجمیع ذخایر ارزی را در دستور کار قرار داد تا کشور دچار تنگنا نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از رسانه بانک مرکزی، مهدی دارابی با اشاره به اجرای اصلاحات سیاستهای ارزی از دی گذشته گفت: پس از این تصمیم، بازار با افزایش عرضه و کاهش تقاضا همراه شد و بانک مرکزی ترجیح داد به جای رها کردن منابع در حسابهای خارجی، مازاد عرضه را خریداری کند.
به گفته این مقام مسئول، در شرایطی که صادرکنندگان با نگرانی از ریسک نگهداری ارز نسبت به نبود تقاضا گلایهمند بودند، بانک مرکزی با ایفای نقش خریدار، هم دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف کرد و هم پشتوانه ارزی مطمئنی تشکیل داد.
دارابی تأکید کرد: وضع باثبات کنونی و ادامه روان فرایند تخصیص ارز در کشور، درستی و هوشمندی این تصمیم پیشدستانه را در بیاثر کردن محدودیتهای تجاری و صادراتی به اثبات رسانده است.