به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: در پی نزاع و درگیری میان چند جوان در روستای «کلایه سفلی» از توابع بخش مرکزی این شهرستان جوان ۲۴ ساله به قتل رسید و یک جوان دیگر مصدوم شد.

سرهنگ محمد موسوی افزود: به‌دنبال این حادثه، نیرو‌های انتظامی شهرستان بلافاصله در محل حاضر شدند و با اقدامات ضربتی و میدانی، موفق شدند پنج نفر از مظنونان اصلی دخیل در این نزاع را که در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال قرار دارند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر امنیت و آرامش در منطقه برقرار است و متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی عنوان کرد:همچنین بررسی‌های فنی و تکمیلی پلیس و دستگاه قضا برای روشن شدن علت، انگیزه دقیق درگیری و شناسایی ضارب اصلی با جدیت ادامه دارد.