رئیس مجلس در پیامی خطاب به علی اکبر ناطق نوری، درگذشت احمد ناطق نوری برادر وی را تسلیت گفت و نوشت: از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی، همنشینی با برادر گلگون کفنتان شهید عباسعلی ناطق نوری و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت احمد ناطق نوری را به برادرش، علی اکبر ناطق نوری تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علی اکبر ناطق نوری

درگذشت برادر بزرگوارتان جناب آقای احمد ناطق نوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های باسابقه عرصه قانون‌گذاری و مدیریت کشور، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

حضور ایشان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم شریف نور و محمودآباد و ایفای مسئولیت‌های مختلف پارلمانی، همچنین سال‌ها خدمت در عرصه ورزش کشور و دیگر مسئولیت‌های مدیریتی و مشورتی، برگ‌هایی ارزشمند از کارنامه خدمتگزاری آن مرحوم به شمار می‌آید.

این ضایعه را به جنابعالی، خاندان محترم ناطق نوری، خانواده گرامی آن مرحوم و مردم شریف مازندران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی، همنشینی با برادر گلگون کفنتان شهید عباسعلی ناطق نوری و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی