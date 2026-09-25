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استاندار خوزستان با گرامیداشت سالروز تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵، از انجام بیش از ۱۶۰ هزار مأموریت توسط نیروهای فوریتهای پزشکی استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت تلاشگران عرصه فوریتهای پزشکی خوزستان گفت: فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی نقش مهمی در سلامت بیماران ایفا میکند و خوزستان به واسطه موقعیت خاص خود، نیازمند آمادگی همیشگی این مجموعه است.
وی با اشاره به آمار مأموریتهای فوریتهای پزشکی استان افزود: سال گذشته فوریتهای پزشکی خوزستان بیش از ۱۶۰ هزار مأموریت انجام داد که ۱۱۰ هزار مورد غیرترافیکی و ۵۰ هزار مورد ترافیکی بوده است؛ عمده مأموریتها در ارتباط با حملات قلبی و مشکلات تنفسی بوده و ۶۴ درصد تصادفات در نقاط شهری و ۳۶ درصد در جادهها رخ داده است.
استاندار خوزستان با اشاره به حادثه اخیر در پالایشگاه آبادان تصریح کرد: در این حادثه، سه نفر از هماستانیها دچار آسیبدیدگی شدند و هماکنون در بیمارستان طالقانی بستری هستند؛ از نزدیک شرایط آنان را بررسی کردیم و تلاش میکنیم امکاناتی فراهم شود تا نیاز به اعزام مصدومان به خارج از استان کاهش یابد و این امکانات حتماً باید در خوزستان فراهم شود.
موالیزاده با اشاره به نقش فوریتهای پزشکی در حوادث صنعتی و بحرانی خاطرنشان کرد: در جریان حملات دشمن به پالایشگاهها و واحدهای فولادی استان و در حوادث مختلف صنعتی، نقش اورژانس کاملاً مشهود بوده و همواره شاهد آمادگی این مجموعه در کنار نیروهای امدادی بودهایم.
وی با قدردانی از عملکرد اورژانس در ایام اربعین اظهار داشت: در ایام اربعین، حضور اورژانس بسیار مؤثر بود و با ایجاد اتاقهای سرد و استقرار آمبولانسها، از بروز گرمازدگی منجر به فوت جلوگیری شد که این اقدامات بسیار ارزشمند و اثرگذار بود.
استاندار خوزستان با اشاره به دیگر حوزههای فعالیت اورژانس گفت: در حوادثی نظیر انفجار گاز، حضور سریع نیروهای اورژانس و بیمارستانی بسیار مؤثر بوده و همچنین ایجاد اورژانس ویژه ناشنوایان که سالانه حدود دو هزار ناشنوا در خوزستان از آن بهرهمند میشوند، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
موالیزاده با تأکید بر لزوم ارتقای مهارتهای تخصصی تصریح کرد: اگر مهارتهای پایهای مانند مدیریت بیماران سکته حاد مغزی و قلبی، تفسیر نوار قلب، تریاژ و کنترل خونریزی بهخوبی آموزش داده شود، کیفیت خدمات اورژانس بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
وی با اشاره به نقش تجربه و درگیری عملی در یادگیری اظهار داشت: یادگیری عمیق زمانی حاصل میشود که افراد با چالشها و مسائل واقعی درگیر شوند؛ هرچه نیروهای اورژانس با بیماران بیشتری مواجه شوند، مهارت و تبحر آنان افزایش مییابد و این نقطه قوت بسیار مهمی است.
استاندار خوزستان با اشاره به تنوع مأموریتهای اورژانس خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس با آمادگی در برابر انواع حوادث، از نیش جانوران سمی و تصادفات تا درگیریها و مسائل مختلف، به تکاورانی آماده، چابک و ماهر تبدیل شدهاند و آماده مقابله با هر حادثهای هستند.
موالیزاده در پایان با تأکید بر تداوم ارتقای توانمندیها اظهار داشت: امیدواریم با ارتقای مستمر توانمندیهای تخصصی، شاهد خدمات هرچه بهتر این مجموعه به مردم شریف خوزستان باشیم و اورژانس استان همواره به عنوان خط مقدم نجات جان بیماران، آماده خدمترسانی باشد.