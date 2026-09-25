علاقه‌مندان به ورزش در نهاوند در غالب ورزش همگانی همه روز‌ها صبح‌ها و عصرگاهی در مکان‌ها بوستان های مختلف نهاوند گردهم جمع می شوند و ورزش می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این حضور مردمی در ورزش همگانی با حضور افتخاری تعدادی از مربیان ورزش انجام می شود و توانسته است در سنین مختلف علاقه‌مندان زیادی را گردهم جمع کند تا ساعاتی از روز را فارغ از همه هیاهو‌های روزمره با هم حرکات ورزشی انجام دهند.

ورزش همگانی در نهاوند سابقه‌ای ۳۰ ساله دارد. توانسته است در کنار ترویج فرهنگ سلامتی موجب همدلی، مهربانی وباهم بودن شود.

این ورزش نوعی تفریح و سرگرمی هم محسوب می شود و حال و هوایی از نشاط و سلامتی را به بوستان ها می دهد.