مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: تجربه‌های دفاع مقدس هشت ساله، زمینه‌ساز شکل‌گیری بخشی از توانمندی‌های دفاعی، علمی، پزشکی و مهندسی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار سرتیپ پاسدار احمد ذوالقدر، دفاع مقدس را طولانی‌ترین جنگ تحمیلی معاصر ایران دانست و گفت: ملت ایران، همزمان در جبهه‌های نظامی، داخلی و سیاسی ایستادگی کرد و تجربه‌های آن زمینه‌ساز شکل‌گیری بخشی از توانمندی‌های دفاعی، علمی، پزشکی و مهندسی کشور شد.

او افزود: ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله با حمایت گسترده قدرت‌های جهانی از رژیم صدام روبه‌رو بود، اما اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

سردار ذوالقدر گفت: دفاع مقدس، فقط در مرز‌ها جریان نداشت و کشور همزمان با تهدید‌های مختلف داخلی نیز مقابله کرد.

او با اشاره به وقوع حوادث در کردستان، خوزستان و برخی از مناطق کشور در جریان هشت سال دفاع مقدس، افزود: مردم در بخش‌های مختلف ایران درگیر دفاع از کشور بودند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، نقش مردم را در دفاع مقدس هشت ساله تعیین‌کننده دانست و گفت: جنگ تحمیلی فقط با حضور نیرو‌های مسلح اداره نشد و مردم در اعزام نیرو، پشتیبانی و تأمین نیاز‌های جبهه‌ها نقش اصلی داشتند.

سردار ذوالقدر گفت: خانواده‌های رزمندگان نیز با ایستادگی و فداکاری، بخش مهمی از بار دفاع مقدس را بر دوش کشیدند.

او افزود: تجربه دفاع مقدس، نیاز کشور به قدرت موشکی را آشکار کرد و نخستین گام‌های ساخت و آزمایش موشک در همان دوران برداشته شد و این مسیر در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیاری از پیشرفت‌های امروز کشور را نتیجه تجربه دفاع مقدس دانست و گفت: توانمندی‌های علمی، پزشکی، مهندسی و امنیتی نیز در همین مسیر توسعه پیدا کرده است.

او با اشاره به هدف ترور دانشمندان ایرانی، گفت: دشمن از سال‌های گذشته با ترور و به شهادت رساندن دانشمندان کشور، می‌خواهد با پیشرفت علمی ایران مقابله کند.

سردار ذوالقدر بر انتقال تجربه دفاع مقدس به نسل جدید تأکید کرد و گفت: جوانان کشورمان باید بدانند کشور در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده و چگونه با تکیه بر توان داخلی از آن شرایط عبور کرده است.

او افزود: ایمان، خودباوری، دانش و ایستادگی از مهم‌ترین تجربه‌های دفاع مقدس است و باید به نسل جدید منتقل شود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و پشتیبانان دوران دفاع مقدس هشت ساله قدردانی کرد و با اشاره به شرایط امروز کشور، بر حفظ هوشیاری و انسجام مردم تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند آرامش و امنیت جامعه را برهم بزند و تجربه دفاع مقدس در کشور می‌تواند راهنمای نسل امروز باشد.