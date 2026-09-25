کارگاه خیاطی بهزیستی؛ گامی برای توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار
کارگاه اشتغال و توانمندسازی بانوان زیر نظر بهزیستی، با تمرکز بر مهارتهای خیاطی، زمینه فعالیت و کسب درآمد تعدادی از زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است. این کارگاه در راستای ایجاد فرصتهای شغلی، مهارتآموزی و حمایت از تولید، مسیر استقلال اقتصادی این بانوان را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کارگاه اشتغال و توانمندسازی بانوان تحت نظارت سازمان بهزیستی، زمینه فعالیت و کسب درآمد تعدادی از زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است.
در این کارگاه، بانوان با بهرهگیری از مهارتهای خیاطی در فرآیند تولید فعالیت میکنند و بخشی از هزینههای زندگی خود را از محل درآمد این حرفه تأمین مینمایند.
مسئولان بهزیستی اعلام کردند ایجاد فرصتهای شغلی، مهارتآموزی و حمایت از تولید، از جمله برنامههای این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار است.
این کارگاه با فراهم کردن زمینه اشتغال، تلاش میکند مسیر استقلال اقتصادی و حضور مؤثرتر این بانوان در جامعه را هموار سازد.