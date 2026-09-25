کارگاه خیاطی بهزیستی؛ گامی برای توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار

کارگاه اشتغال و توانمندسازی بانوان زیر نظر بهزیستی، با تمرکز بر مهارت‌های خیاطی، زمینه فعالیت و کسب درآمد تعدادی از زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است. این کارگاه در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی، مهارت‌آموزی و حمایت از تولید، مسیر استقلال اقتصادی این بانوان را هموار می‌کند.