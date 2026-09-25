گذر موفق استان مرکزی از تابستان بحرانی؛ حفر ۵۰ حلقه چاه رکورد ملی زد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعلام کرد با مجموعهای از اقدامات و همراهی مردم و مسئولان، تابستان امسال با کمترین تنش و قطعی آب برنامهریزیشده سپری شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سعید سرآبادانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، با اشاره به اینکه این استان بهویژه شهرهای اراک و ساوه برای دومین سال پیاپی در شمار شهرهای بحرانی آب قرار گرفتند، گفت: خوشبختانه با همت و تلاش همکاران شرکت آب و فاضلاب و مساعدت و همراهی مردم و مسئولان توانستیم تابستان امسال را با کمترین تنش و قطعی آب برنامهریزیشده پشت سر بگذاریم.
وی با قدردانی از همراهی خوب مردم استان بهویژه شهروندان اراک و ساوه در مدیریت مصرف افزود: از سال گذشته تاکنون ۵۰ حلقه چاه در دو شهر اراک و ساوه حفر و به مدار بهرهبرداری وارد شده که این اقدام یک رکورد در کشور محسوب میشود.
سرآبادانی اظهار امیدواری کرد با نزول باران رحمت الهی در سال آبی پیشرو، شاهد بهبود وضعیت ذخایر سدی و منابع آب زیرزمینی باشیم تا از شرایط بحرانی که ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذاریم، عبور کنیم.