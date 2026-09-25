به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری راد اظهار داشت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی چند فروشنده مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان شوش با هماهنگی قضائی از منزل متهمان بازرسی به عمل آورده و موفق به کشف ۵۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع صنعتی، تریاک و هروئین شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ۳ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.