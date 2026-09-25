اهمیت نقش خانواده در روایتگری زندگی شهیدان
مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید گفت: برای مستند سازی زندگی شهدا، مهمترین روایتگران خانواده شهدا هستند، که سبک زندگی، ایثار و فداکاری این عزیزان را بازگو کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ سید علیرضا فاطمیانپور در سفر به مشهد مقدس، با خانواده شهیدان نورعلی و فرج الله شوشتری و صغری عطارپور همسر سردار شهید اکبر ابراهیمزاده دیدار کرد و ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: زنده نگهداشتن یاد شهدا، پاسداشت ارزشهایی است که آنان برای دفاع از میهن و آرمانهای والای انسانی برگزیدند و با فداکاری خود به نسلهای آینده سپردند.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: روایت زندگی و ایثار شهدا، زمینه آشنایی نسل جوان با حقیقت دوران دفاع مقدس و شناخت عمیقتر از راه و منش این قهرمانان را فراهم میکند. خانوادههای معظم شهدا با بیان خاطرات و روایتهای خود، نقشی اثرگذار در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ این سرمایه معنوی برای جامعه دارند.
در این دیدار صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی گزارشی از نحوه شهادت و زندگی شهیدان شوشتری را مطرح کرد.