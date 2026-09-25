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شبکه یک و چهار سیما امروز جمعه ۳ مهرماه، با پخش فیلم حماسی «داوطلبان، نبرد خونین صلح» و اثر تحسینشده دفاع مقدسی «ملکه»، جدول پخش سینمایی خود را به تصویر ایستادگی رزمندگان در دو جبهه متفاوت اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «داوطلبان، نبرد خونین صلح» محصول سال ۲۰۲۵ سینمای چین، برای نخستین بار در ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
این اثر حماسی که در دوران اکران جهانی بیش از ۱۳ میلیون مخاطب را به سالنهای سینما کشانده، روایتی از مقاومت و نبرد سنگین رزمندگان چینی در برابر ارتش آمریکا را به تصویر میکشد.
همچنین در ادامه ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس، فیلم سینمایی «ملکه» به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر در ساعت ۲۰:۳۰ به روی آنتن شبکه چهار می رود.
این اثر محصول سال ۱۳۹۰ با نقشآفرینی مصطفی زمانی، حمیدرضا آذرنگ، هومن برقنورد و میلاد کیمرام، قصه دیدهبانی به نام سیاوش در پالایشگاه آبادان را بازگو میکند که پس از تسلط بر مواضع حساس دشمن، با چالشها و تردیدهایی عمیق درباره ارزش جان انسانها روبهرو میشود.
بازپخش فیلم سینمایی «ملکه» روز بعد (شنبه) ساعت ۰۹:۰۰ صبح از شبکه چهار سیما پخش می شود.