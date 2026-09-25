خطیب نماز جمعه بوشهر گفت: در شرایط اقتصادی موجود، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اقدامی ارزشمند است و مؤمنان باید بیش از پیش به پویش‌های همدلی و کمک به این قشر توجه کنند.

به‎‌‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: باید از این فرصت برای معرفی سرمایه‌های ارزشمند سال‌های دفاع مقدس استفاده کنیم و فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

امام جمعه موقت بوشهر آغاز سال تحصیلی جدید را به جامعه علمی استان و کشور، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان، استادان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تبریک گفت.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بیان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، در روزگاری که توحش نظام سلطه، به‌ویژه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادامه دارد، قدرت برخاسته از دانش همراه با تقوا و اخلاق می‌تواند همچون سپری پولادین و شمشیری برنده، دست متجاوزان را از سر بشریت کوتاه کند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه تنها به آمریکا و رژیم صهیونیستی محدود نمی‌شود، افزود: نظام سلطه به دنبال تسلط بر کشورهاست و دشمنی آن با ملت ایران از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به طرح‌های تاریخی برای تجزیه ایران، یادآور شد: نقشه تجزیه ایران در سال ۱۲۸۶ شمسی، برابر با ۱۹۰۷ میلادی، سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح و ابلاغ شده بود. پس از جنگ جهانی دوم نیز وزیر امور خارجه آمریکا، طرح دیگری را بر مبنای قومیت‌ها برای تجزیه ایران مطرح کرد.

وی با تأکید بر اینکه دشمنی نظام سلطه با ایران به دلیل قوی بودن، استقامت و ایستادگی ملت است، تصریح کرد: دشمنان نمی‌خواهند ملت ایران بر توانایی خود تکیه کند و بگوید ما می‌توانیم بایستیم. جمهوری اسلامی به دنیا ثابت کرده است که شعار‌های ملت ایران از روی احساسات یا توهم نیست، بلکه بر پایه تجربه، منطق و اعتقاد است.

امام جمعه موقت بوشهر با تسلیت رحلت آیت‌الله شبیری و با اشاره به آغاز سال تحصیلی، به جنایت آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب پرداخت و گفت: در آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۶۸ دانش‌آموز معصوم و مظلوم باید پشت نیمکت‌های خود می‌نشستند، اما تصاویر آنان بر نیمکت‌ها قرار گرفت. این جنایت توسط رژیم جنایتکار آمریکا صهیونیستی انجام شده است.

خطیب نماز جمعه بوشهر تأکید کرد: مبارزه با نظام سلطه ادامه دارد و شعار مرگ بر آمریکا هیچ‌گاه از شعار مرگ بر اسرائیل جدا نیست.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات دشمنان اظهار کرد: هر کشوری که در محاصره اقتصادی، علمی و تبلیغاتی یا در نقض حریم هوایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را همراهی کند و اقدامی علیه امنیت ملی ایران انجام دهد، با پاسخ نیرو‌های مسلح، حضور مردم و آمادگی مسئولان مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه تنها راه پایان دشمنی‌ها، قوی شدن است، افزود: امام راحل و شهدای والامقام این مسیر را به ما آموختند و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند. قدرت جمهوری اسلامی در دانش، تقوا و اخلاق نهفته است و با عنایت الهی قله‌های پیشرفت فتح خواهد شد.

حجت‌الاسلام جمالی همچنین با اشاره به کمک خیران و نهاد‌ها برای تأمین نوشت‌افزار و ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند گفت: در شرایط اقتصادی موجود، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اقدامی ارزشمند است و مؤمنان باید بیش از پیش به پویش‌های همدلی و کمک به این قشر توجه کنند.

وی با اشاره به روز جهانی گردشگری در ۵ مهر، استان بوشهر را سرشار از ظرفیت‌های طبیعی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دانست و بیان کرد: تأکید ویژه ما بر توسعه گردشگری مقاومت و زنده نگه‌داشتن تاریخ بیش از ۲ قرن ایستادگی علما و سرداران این دیار در برابر تجاوز استعمارگران و بیگانگان است.

خطیب نماز جمعه بوشهر فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی در ۷ مهر را به نیرو‌های فداکار این عرصه تبریک گفت و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام جمالی با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان در ۸ مهر، بر توجه ویژه به مطالبات و رفع مشکلات این قشر تأکید کرد و گفت: ناشنوایان از استعداد‌های علمی و مهارتی فراوانی برخوردارند و باید زمینه رشد و بالندگی آنان در جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به روز سالمندان در ۹ مهر، افزود: سالمندان مخزن تجربه، حکمت و دانایی هستند و نباید سالمندی را پایان فعالیت و اثرگذاری دانست. خانواده‌ها و مسئولان باید ضمن تکریم سالمندان و بهره‌گیری از تجربه‌های آنان، برای تأمین نیاز‌های معیشتی و عاطفی این عزیزان تلاش کنند؛ چراکه حفظ کرامت سالمندان، حفظ ستون خانواده و اصالت فرهنگ جامعه است.

خطیب نماز جمعه بوشهر در خطبه اول نماز جمعه با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: باید از فرصت هفته دفاع مقدس برای معرفی سرمایه‌های گران‌سنگ سال‌های دفاع مقدس به نسل جوان نهایت استفاده را ببریم.

امام جمعه موقت بوشهر با تحلیل ماهیت دفاع مقدس و بازخوانی دیدگاه‌های اندیشمندان غربی بیان کرد: آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، به اذعان متفکران غربی آغاز یک تقابل بزرگ بود.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به علت اطلاق عنوان جنگ جهانی به دفاع مقدس ۸ ساله تصریح کرد: اگرچه در ظاهر طرف نبرد ارتش بعث عراق بود، اما در حقیقت رویارویی میان ۲ تمدن شکل گرفت. در جنگ‌های گذشته تمدن‌های مادی غرب با یکدیگر اصطکاک داشتند، اما این بار رقیبی نوظهور با ماهیت، جهان‌بینی و اندیشه‌ای کاملاً الهی و اعتقادی وارد میدان شد که دارای برنامه برای هدایت بشریت بود و نظام سلطه از همین موضوع احساس خطر کرد.

حجت‌الاسلام جمالی با یادآوری پشتیبانی جهان استکبار از رژیم بعث افزود: در جنگ تحمیلی ۸ ساله از ۱۸ کشور دنیا اسیر جنگی داشتیم و بیش از ۳۲ کشور به‌طور مستقیم با ارائه اطلاعات، سلاح‌های پیشرفته و کمک‌های مالی در این جنگ مداخله داشتند که نشان‌دهنده یک نبرد تمام‌عیار جهانی علیه ملت ایران بود.

وی جمالی معنویت را اولین مؤلفه اقتدار کشور دانست و خاطرنشان کرد: تکیه‌گاه اصلی قدرت ملت ایران، معنویت است عنایت و مراقبت امام زمان (عج) مانع از ریشه‌کن شدن امت اسلامی در برابر هجمه دشمنان شده است و پیروزی ملتی که تازه انقلاب کرده بود در برابر ۳۲ کشور، جز با نصرت الهی ممکن نبود.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر اینکه دفاع مقدس پس از ۸ سال به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد، گفت: این رویارویی تاریخی تا اضمحلال تمدن استعماری و مادی‌گرای غرب ادامه خواهد داشت. روزی خط مقدم نبرد در شلمچه و خرمشهر بود و امروز این جبهه در غزه، لبنان، یمن و سراسر جغرافیای مقاومت گسترش یافته است.

وی فرهنگ حجاب، عفاف، حیا، نماز، روزه و توسل را عجین شده با ماهیت انقلاب اسلامی خواند و اظهار کرد: رمز فتح سنگر‌ها در دفاع مقدس، اشک و توسل رزمندگان در قرائت زیارت عاشورا و دعای توسل بود و امروز نیز باید شاخص‌های معنویت در متن جامعه تقویت شود.

خطیب نماز جمعه بوشهر ولایت‌مداری را دومین مؤلفه اقتدار برشمرد و تصریح کرد: رمز ماندگاری و پیروزی‌های پی‌درپی ملت در دوران امام راحل (ره) و در سایه هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و اتصال ناگسستنی مردم با ولایت بوده است. در روز‌های سرنوشت‌ساز سال ۱۳۵۷ نیز هنگامی که امام (ره) دستور حضور خیابانی دادند، همگان تسلیم امر ولایت شدند و رمز پیروزی در همه مقاطع، ولایت‌پذیری محض است.

حجت‌الاسلام جمالی از حضور، مشارکت و میدان‌داری دائمی مردم به‌عنوان سومین مؤلفه اقتدار یاد کرد و افزود: حضور حماسی و بصیرت مردم در تمام صحنه‌ها و راهپیمایی‌ها همواره پشتیبان انقلاب بوده است و باید قدردان صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باشیم.