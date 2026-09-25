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رئیس جمهور فرانسه از بیثباتی همتای آمریکایی خود انتقاد کرد و گفت: با ترامپ هیچ گاه هیچ تضمینی وجود ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، امانوئل مکرون درباره تصمیم اخیر ترامپ برای ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا به کشورهای اروپایی هشدار داد و گفت: این تصمیم نه فقط بر بازارهای جهانی، بلکه بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و موجب افزایش قیمتها میشود.
پس از افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا به سطح بی سابقه بیش از شش و نیم دلار در نتیجه جنگ با ایران، ترامپ قرار است طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی کند. به گزارش گاردین اروپا نیمی از گازوئیل وارداتی خود را از آمریکا خریداری میکند.