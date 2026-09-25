به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع گفت: یکی از اصلی‌ترین ارکان قدرت ملی که در دفاع مقدس رمضان قوی تر و بیش از جنگ تحمیلی اول هشت ساله و دوم دوازده روزه توانست دشمن را به زانو دربیارورد در کنار رزم نیروهای مسلح و رزمندگان در میادین نظامی، حضور مردم در میادین و خیابان‌ها بوده و با استقبال بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم کشورمان در پویش جانفدا شکست دشمن و ناکانی دشمن را فراهم کرد.

وی به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: صحبت های گویا و منطقی و مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل با پشتوانه حضور مردم ایران و موفقیت های میدانی رزمندگان اسلام و یکپارچگی و اتحاد ملی و کمک و حمایت ارکان نظام تحقق یافت و این پیام مقتدرانه و منطقی با پشتوانه عظیم مردمی و ملی و انتظار بحق آزادی خواهان جهان انجام شد.

سردار طلایی نیک گفت: جانفدایان شهرستان کبودراهنگ گردان به گردان در اقشار گوناگون با تجهیزات و آموزش های مناسب آمادگی برای کمک امنیت داخلی و امنیت ملی و پشتیبانی نیروهای مسلح در صورت لزوم نشان می‌دهند و این ملت و این قدرت مردمی در کنار قدرت نظامی شکست ناپذیر است.