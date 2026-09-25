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امام جمعه رشت گفت : رسالت هنر برجسته سازی نقاط مثبت در هر رویدادی است و جامعه هنری و کارگردانان ما می توانند با ورود به زندگی مفاخر و شهدای برجسته در گیلان و کشور منشا ساخت آثاری ماندگار باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه شهر رشت با اشاره به پخش فیلم جانشین برگرفته از زندگی شهید حسین املاکی شهید گیلانی در سینماهای کشور گفت:رسالت هنر برجسته سازی نقاط مثبت در هر رویدادی است و جامعه هنری و کارگردانان ما می توانند با ورود به زندگی مفاخر و شهدای برجسته در گیلان و کشور منشا ساخت آثاری ماندگار باشند.
آیت الله رسول فلاحتی در ادامه با مرور تحولات بین المللی در هفته گذشته افزود: ما باید سر مواضع خود بمانیم و همچنان به گرفتن حقوق حقه ملت ایران که آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران، خروج نیروهای فرامنطقهای و توقف بحران آفرینی منطقهای است تاکید کنیم.
نماینده ولی فقیه در گیلان با مثبت ارزیابی کردن مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: آمریکا به دنبال تفرقه افکنی بین مردم و مسئولان ماست و از طرفی با فشارهای اقتصادی سعی در ضعیف کردن ملت ایران دارد که مانند سالهای گذشته شکست خواهد خورد.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی و ادامه بحران در غزه افزود: احقاق حقوق مردم فلسطین نباید تحت تأثیر چیزی قرار گیرد و این استیفای حق باید به مطالبه جهانی تبدیل شود.