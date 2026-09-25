به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پاک سرشت گفت: با تلاش سریع و مشترک نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی، شعله‌های آتش یک باب کارگاه چوب‌بری در محدوده بلوار دشتی شهر یزد مهار شد.وی ادامه داد:با تلاش سریع و مشترک نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی، شعله‌های سرکش آتش پس از یک ساعت ونیم مهار و از سرایت گسترده‌تر آن جلوگیری شد. این حادثه منجر به وارد آمدن خسارت مالی به چند مغازه همجوار و چند دستگاه خودروی پارک‌شده در مجاورت محل حریق شد.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت:خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.



بررسی‌های فنی برای تعیین علت دقیق وقوع حادثه و برآورد میزان دقیق خسارات وارده توسط کارشناسان مربوط در دست اقدام بوده و نتیجه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.