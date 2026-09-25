تصادف در پاتاوه – دهدشت جان ۲ نفر را گرفت و ۲ نفرهم راهی بیمارستان شدند.

۲ کشته و ۲ مصدوم در جاده پاتاوه به دهدشت

۲ کشته و ۲ مصدوم در جاده پاتاوه به دهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در حادثه رانندگی که ساعتی پیش در منطقه گردنگاه در نزدیکی شهر لوداب در جاده پاتاوه-دهدشت رخ داد خودرو پژو ۴۰۵ بر اثر برخورد با خودروی وانت بار دچار آتش‌سوزی شد.

غفارفرد افزود: در این حادثه ۲سرنشین جلو خودرو پژو ۴۰۵کشته و یک سرنشین هم مصدوم شد.

وی با بیان اینکه راننده خودروی وانت بار هم مصدوم شده است ادامه داد: در این تصادف یک مرد و یک زن جان باختند و یک زن و یک مرد هم مصدوم شدند.

غفارفرد ابراز داشت: مصدومان این حادثه پس از امداد و نجات اولیه به بیمارستان امام خمینی(ره)در شهر دهدشت منتقل شدند.