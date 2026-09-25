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مقامات پاکستانی میگویند در پی ورود هشت پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی پاکستان در مناطق مرزی تورخم و کوهات، تمامی این پهپادها از سوی سامانههای پدافندی سرنگون شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ مقامات پاکستانی میگویند در پی ورود هشت پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی پاکستان در مناطق مرزی تورخم و کوهات، تمامی این پهپادها از سوی سامانههای پدافندی سرنگون شدند. اسلامآباد یک روز بعد اعلام کرد در واکنش به این اقدام، مواضعی را در خاک افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان میگوید: این حملات، ده نقطه مورد استفاده برای پرتاب و نگهداری پهپادها را هدف قرار داده و عملیات، محدود به اهداف نظامی مرتبط با حملات اخیر بوده است.
در مقابل، سخنگوی حکومت طالبان، ادعای پاکستان درباره شلیک پهپاد از خاک افغانستان را رد کرده و حملات هوایی پاکستان به استانهای قندهار، پکتیا و خوست را تجاوز به خاک افغانستان دانسته است.
تشدید درگیریها در حالی است که اختلاف دو کشور بر سر فعالیت گروههای مسلح در مناطق مرزی و اتهام میزبانی افغانستان از مخالفان مسلح پاکستان همچنان ادامه دارد؛ اتهامی که طالبان آن را رد میکند.
اکنون نگرانیها درباره گسترش درگیریهای مرزی و تأثیر آن بر تلاشهای منطقهای برای کاهش تنش میان اسلامآباد و کابل افزایش یافته است.