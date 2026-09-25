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امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: وقتی رئیسجمهور کشورمان در نیویورک میگوید «ایران در برابر تهدید سر خم نمیکند»، او فقط یک پیام سیاسی منتقل نمیکند بلکه او یک حقیقت را منتقل میکند: یعنی مسلمان در برابر ظلم سر خم نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا مامد کلشینژاد در خطبههای این هفته نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار داشت: کودکان به مدرسه بازگشتهاند و معلمان بار دیگر بر سر کلاسها ایستادهاند یعنی وقتی یک معلم وارد کلاس میشود، تنها «وظیفه آموزشی» انجام نمیدهد بلکه او میراثی را حمل میکند که از آدم تا خاتم ادامه داشته است و او وحی را به نسل بعد منتقل میکند.
وی ادامه داد: روایت شده که وقتی معلمی به کودکی میگوید «بسم الله الرحمن الرحیم» یعنی «به نام خداوند بخشنده مهربان» و کودک آن را تکرار میکند، خداوند برای آن معلم، آن کودک و پدر و مادر آن کودک، چهار برائت از آتش مینویسد، اما امروز معلمان ما چه چیزی دریافت میکنند؟ حقوق ناچیز، جایگاه پایین و سیستمی که آموزش را به تجارت تبدیل کرده است و وقتی ما در کرامت معلم بخل میورزیم، در حقیقت نسبت به میراث نبوت بخل ورزیدهایم.
امام جمعه اهل سنت ارومیه در ادامه با اشاره به صدای ایران در سازمان ملل بیان کرد: رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و موضع اصلی ایشان این بود که ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما هرگز از جنگ نترسیده است.
وی گفت: ایران همیشه گفتوگو را انتخاب میکند، اما نه به قیمت از دست دادن عزت خود و منظور از قدرت» همان عزت و کرامت است یعنی ایران گفتوگو را انتخاب میکند، اما نه به قیمت از دست دادن عزت خود و این موضع، در منطقهای که ما در آن زندگی میکنیم، ضروری است.
ماموستا کلشینژاد افزود: این موضع کشوری است که زیر سایه تحریم، تهدید و حملات نظامی زندگی میکند و وقتی ترامپ در سازمان ملل تهدید به «نابودی» ایران کرد، پزشکیان گفت: یا جهان به سمت همزیستی مسالمتآمیز حرکت کند، یا ناامنی و بیثباتی همه را خواهد بلعید.
وی اظهار داشت: وقتی رئیسجمهور کشورمان در نیویورک میگوید «ایران در برابر تهدید سر خم نمیکند»، او فقط یک پیام سیاسی منتقل نمیکند بلکه او یک حقیقت را منتقل میکند: یعنی مسلمان در برابر ظلم سر خم نمیکند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: شعارهای بزرگ در عرصه بینالمللی تنها زمانی واقعاً قدرتمند هستند که خودمان قوی باشیم و قدرت یک ملت از مدرسه و از معلم و از هر کودکی که خواندن، نوشتن و اندیشیدن را میآموزد آغاز میشود.
وی ادامه داد: نتانیاهو نیز در سازمان ملل گفت که اسرائیل مرتکب نسلکشی نشده و اتهام نسلکشی را «دروغ قرن» خواند و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری را «رفتار چند نوجوان بزهکار» نامید و برای همین سران برخی کشورها از جمله ایران و عراق سالن را ترک کردند.
ماموستا کلشینژاد ادامه داد: ترامپ در سازمان ملل از «صلحی» که خود در غزه به وجود آورده سخن گفت و مدعی شد «جنگها را تمام کرده است.»، اما رئیسجمهور فرانسه، مکرون، بلافاصله پاسخ داد: این صلحی که کمکهای بشردوستانه به غزه را مسدود میکند، مایه شرمساری است.
وی خاطرنشان کرد: این نگاه واقعی جهان به منطقه ما است، چون از یک سو کسانی که خود را «صلحساز» مینامند و سمت دیگر کسانی که از کف زدن برای سخنان پوچ امتناع میکنند و عدالت هرگز برای همیشه سکوت نمیکند.