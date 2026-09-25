



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسعود عابد درباره جزئیات حادثه حمله به ۲ کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز گفت: کارشناسان اورژانس در جریان انجام مأموریت به محل اعزام شدند و در آنجا با افرادی که تحت تأثیر مواد بودند، درگیر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری، شرایط تشدید شد و افراد حاضر با چاقو به کارشناسان اورژانس حمله کردند و هر دو نیروی امدادی مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفتند.

رئیس مرکز اورژانس فارس با اشاره به وضعیت جسمی مصدومان گفت: خوشبختانه حال عمومی هر دو کارشناس مساعد است، اما یکی از آنها از ناحیه ریه آسیب دیده بود و به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت.

عابد ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی و با بهبود وضعیت جسمی، یکی از کارشناس از بیمارستان مرخص و دیگری روند درمان آن ادامه دارد.

وی با اشاره به بازداشت عاملان این حادثه بیان کرد: افراد درگیر در این حادثه بازداشت شده‌اند و مرکز اورژانس فارس نیز برای پیگیری موضوع، شکایت خود را ثبت کرده و اقدامات حقوقی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس مرکز اورژانس فارس با بیان اینکه حمله به نیرو‌های امدادی حادثه‌ای نگران‌کننده است، گفت: این اتفاق حادثه بدی بود و چنین رفتار‌هایی علاوه بر آسیب به نیرو‌های اورژانس، بر روند انجام مأموریت‌ها و مدیریت عملیات نیز فشار وارد می‌کند.



