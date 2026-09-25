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امام جمعه کیش، گفت: جمهوری اسلامی ایران زیر بار فشار و تهدید مذاکره نمیکند و برابر زورگویی آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه، حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را از مهمترین موضوعات روز دانست و گفت: رئیسجمهور كشورمان در شرایطی در سازمان ملل سخن گفت که ایران با حملات آمریکا و اسرائیل روبهرو شده است.
او افزود: رئیسجمهور كشورمان در این سخنرانی بر حقوق ایران تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی از جنگ هراسی ندارد، اما برای صلح نیز تلاش میکند.
حجتالاسلام والمسلمین بی نیاز با اشاره به شرایط منطقه، بر آمادگی مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: همه باید برای حفظ امنیت کشور و حمایت از مدافعان امنیت آماده باشند.
امام جمعه کیش با اشاره به تحولات فلسطین، جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم کرد و گفت: مردم فلسطین سالهاست با اشغال و جنایت روبهرو هستند و جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در قبال این مردم عمل کند.
امام جمعه کیش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد شهدای دفاع مقدس و فرماندهان شهید، از جمله فلاحی، نامجو و جهانآرا را زنده نگه داشت و با گراميداشت سالروز شکست حصر آبادان، گفت: فداکاری رزمندگان اسلام باید برای نسل جدید روایت شود.
حجت الاسلام و المسلمين بي نياز، با تبريك فرارسيدن روز سرباز و روز آتشنشانی و ایمنی، از تلاش سربازان و آتشنشانان برای حفظ امنیت و نجات جان مردم قدردانی کرد.
امام جمعه کیش با تبریک آغاز سال تحصیلی، از دانشآموزان، دانشجویان و فرهنگیان قدردانی کرد و گفت: علم، تقوا، امید، اخلاق و دانایی باید در تربیت نسل آینده مورد توجه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین بینیاز بر تقویت ارتباط با خدا، تعامل مناسب در جامعه و تکریم معلمان و استادان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات معیشتی فرهنگیان شد.
امام جمعه کیش با اشاره به فرارسيدن روز جهانی گردشگری، گفت: اقتصاد کیش به گردشگری وابسته است و رونق گردشگري به همکاری همه دستگاهها و فعالان اقتصادی نیازمند است.
او افزود: گردشگری نباید به قیمت نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی و اسلامی توسعه پیدا کند و برگزاری مجالس بدون مجوز در اماکن عمومی مجاز نیست.
او از مسئولان گردشگری خواست برای رونق کسبوکارها و حل مشکلات اقتصادی فعالان آن تلاش کنند.
امام جمعه کیش، افزود: گردشگری باید در چارچوب قانون، عرف و ارزشهای جامعه و در فضایی سالم و بانشاط توسعه پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمين بي نياز با اشاره به فرارسيدن روز جهانی سالمندان، بر احترام به والدین، سالمندان و پیشکسوتان تأکید کرد و گفت: تکریم بزرگترها از آموزههای مهم اسلامی است و خانوادهها و جامعه باید این فرهنگ را حفظ کنند.
امام جمعه کیش با گراميداشت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، گفت: شهادت فرماندهان مقاومت به معنای پایان مسیر آنان نیست و راه و مکتب آنان ادامه دارد.