قدردانی امام جمعه تبریز از مواضع انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل
امام جمعه تبریز از مواضع رئیسجمهور در سازمان ملل قدردانی کرد و گفت: رئیسجمهور با بیان دیدگاههای انقلابی، محکم، منطقی و مستدل جایگاه ایران را به جهانیان نشان داد.
وی با انتقاد از اظهارات رئیسجمهور آمریکا، سخنان او را متوهمانه توصیف کرد و گفت: طرف مقابل به دنبال تفاهمنامهای کوتاهمدت است، در حالی که چنین توافقی میتواند تلهای برای کشور باشد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ایران در موقعیت منطقهای مناسبی قرار دارد اظهار کرد: تنگه هرمز بسته شده و اکنون با نظارت ایران فعالیت میکند.
وی ادامه داد:دشمنان باید بدانند که ایران با برنامههای آنان آشناست و اجازه نخواهد داد آمریکا و رژیم صهیونیستی از شرایط منطقه به نفع خود استفاده کنند.
وی گفت: ایران ظرفیتها و اقداماتی دارد که هنوز از آنها رونمایی نکرده است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با بیان اینکه ایران پیشتر از مدیریت اقتصاد جهانی سخن گفته بود گفت: طرف مقابل باید ابتدا وضعیت پمپبنزینهای آمریکا را بررسی کند و سپس درباره ایران سخن بگوید.
وی تاکید کرد که ایران خواهان صلح جهانی و برقراری صلح در شرایطی امن است.
امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد نیروهایی غیر از ایران و کشورهای شریک آن در این منطقه حضور داشته باشند گفت: مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است و این تنگه به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت.
امام جمعه تبریز بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، برق، گاز و بنزین تاکید کرد و گفت: کشور با بخشی از کمبود و ناترازی روبروست و دولت برای رفع این مشکل تلاش میکند.
وی افزود:مدیریت مصرف علاوه بر آثار اقتصادی، روح معنوی، تقوایی و اجتماعی را نیز در جامعه افزایش میدهد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به پویش یک فرزند بیشتر گفت: این پویش تا حدودی موفق بوده اما در سالهای اخیر روند فرزندآوری دوباره نزولی شده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ باروری از ۱.۴۴ به ۱.۳ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه رسیدن به نرخ ۲.۵ است.
امام جمعه تبریز با هشدار درباره سالمند شدن جمعیت گفت: کشور در سال ۱۴۲۰ با مرحله دشواری از این روند روبرو خواهد شد و احیای جمعیت پس از آن آسان نخواهد بود.
وی یادآور شد: که بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت و نهادهایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی، بانکها و بخش مسکن موظفاند از خانوادهها و زنان حمایت کنند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه همه مشکلات کشور ناشی از تحریمها نیست گفت: بخشی از مسائل با تلاش مسئولان کشور قابل حل است.
وی خواستار کنترل گرانی و افزایش اجارهبها و رسیدگی بیشتر به افراد کمدرآمد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل از مسئولان آموزشوپرورش و دانشگاهها نیز خواست در کنار آموزش علمی به پرورش اخلاقی دانشآموزان و دانشجویان توجه کنند.
امام جمعه تبریز در پایان درگذشت آیتالله سیدمحمد شبیری زنجانی را به شیعیان و مقلدان آن عالم تسلیت گفت و یاد علامه حسنزاده آملی و شهید سیدحسن نصرالله را گرامی داشت.