دستگیری سارقان منزل مسکونی در خرمآباد
رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری سارقان منزل مسکونی با ۱۱ فقره سرقت در شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ شهریار احمدی گفت:در اجرای طرح پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان،مأموران پلیس آگاهی استان لرستان،یک گروه سرقت سه نفره از منازل مسکونی را در شهرستان خرمآباد شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود:این افراد در تحقیقات انجام شده به ۱۱ فقره سرقت از منازل مسکونی در شهرستان خرم آباد اعتراف و در عملیات دستگیری و بازرسیهای تخصصی، مقادیری از اموال مسروقه هم کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت؛ متهمان به همراه پرونده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شدند.