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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ شهریار احمدی گفت:در اجرای طرح پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان،مأموران پلیس آگاهی استان لرستان،یک گروه سرقت سه نفره از منازل مسکونی را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود:این افراد در تحقیقات انجام شده به ۱۱ فقره سرقت از منازل مسکونی در شهرستان خرم آباد اعتراف و در عملیات دستگیری و بازرسی‌های تخصصی، مقادیری از اموال مسروقه هم کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت؛ متهمان به همراه پرونده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شدند.