شهردار باقرشهر، در حاشیه عملیات مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم این شهر گفت : در اجرای دستور مقام قضایی و با عاملیت جهاد کشاورزی، مجموعه دستگاه‌های مسئول بصورت هماهنگ در حریم باقرشهر حضور یافتند و موارد شناسایی‌شده مورد بررسی و اقدام قانونی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی همتی با اشاره به شناسایی 40 نقطه به ساخت وساز غیرمجاز در حریم این شهر گفت: بخش عمده تخلفات شناسایی شده مربوط به تفکیک غیرمجاز اراضی و باغات و دیوارکشی در روستای گلحصار است که با هرگونه ساخت وساز و تغییر کاربری غیرمجاز قاطعانه برخورد می شود. شهردار باقر شهرافزود : موارد شناسایی‌شده عمدتاً ساختمان یا دیوارکشی مشخص و مستحکمی نداشتند؛ بخش قابل توجهی از موارد مربوط به تفکیک اراضی و باغات و حصارکشی با فنس، تیر و تخته، نی و قطعات غیربتنی بود که به‌دلیل تفکیک غیرمجاز اراضی، مشمول برخورد قانونی شده‌اند.