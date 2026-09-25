نماینده ولی‌فقیه در فارس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ایران با اتکا به مقاومت و توان بومی، در صنایع زرهی، موشکی، فضایی و کشاورزی به اوج اقتدار رسیده است.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور هشت سال مقاومت ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهان است؛ مقاومتی که موجب شد قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه به جهانیان اثبات شود.

او همچنین خودکفایی ایران در برخی محصولات راهبردی کشاورزی را از دیگر دستاورد‌های سال‌های مقاومت دانست و اظهار کرد: در همین دوران، جمهوری اسلامی توانست جبهه مقاومت را تقویت کند و امروز شاهد هستیم که جریان‌های مقاومت در منطقه به صورت مستقل در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: دشمنان امروز متوجه شده‌اند که ایران بزرگ‌تر و قدرتمندتر از آن چیزی است که تصور می‌کردند و همین مسئله موجب خشم مستکبران شده است.

او افزود: این بار آمریکا به صورت مستقیم وارد میدان شد، چراکه دیگر نیرو‌های نیابتی منطقه‌ای توان مقابله با ایران را نداشتند. امروز ملت ایران توانمندی خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته است و حتی هدف قرار دادن یک شناور در حال حرکت در فاصله‌ای بیش از هزار کیلومتر، نشان‌دهنده پیشرفت فناوری و توان دفاعی کشور است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: ایران زیاده‌خواه نیست و خواسته‌اش عدالت است؛ جمهوری اسلامی در امور دیگر کشور‌ها دخالت نمی‌کند، اما اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران پایمال شود.

او سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را عزتمندانه توصیف کرد و گفت: رئیس‌جمهور برادر شهید است و در این سخنان نشان داد که بازماندگان شهدا برای دفاع از ایران و منافع ملت، حتی در قلب نظام سلطه نیز با صلابت سخن می‌گویند و دستگاه استکبار جهانی را به چالش می‌کشند.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: همه این دستاورد‌ها حاصل دفاع و مقاومت طولانی‌مدت ملت ایران است و قدرت اصلی کشور، مردم هستند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز در سازمان ملل بر این مسئله تأکید کرد.

آیت‌الله دژکام همچنین با گرامیداشت یاد آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از این عالم برجسته به عنوان یکی از استوانه‌های حوزه علمیه قم یاد کرد و گفت: این عالم بزرگ در علم، اخلاق و تواضع نسبت به مردم و دانشمندان جایگاه ویژه‌ای داشت.

او اظهار کرد: فقدان علما برای جامعه اسلامی و حوزه‌های علمیه ضایعه‌ای بزرگ است و از خداوند متعال می‌خواهیم این خسارت‌ها را به لطف خود و به دعای حضرت امام زمان (عج) جبران کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: این پیام نباید صرفاً در حد یک پیام مناسبتی باقی بماند، بلکه باید در طول سال مورد توجه جامعه علمی، آموزشی و فرهنگی کشور قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام افزود: رهبر معظم انقلاب با وجود شرایط جنگی و مسئولیت‌های سنگین، برای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان پیام صادر می‌کنند که نشان‌دهنده توجه و دلسوزی ایشان نسبت به مسائل و مشکلات جامعه آموزشی کشور است.

او ادامه داد: همه مشکلاتی که در مسیر آموزش و تربیت نسل جوان وجود دارد، باید با نیت رضای خدا تحمل و برطرف شود و نباید مشکلات معیشتی و سایر مسائل، خللی در امر آموزش و پرورش نسل آینده ایجاد کند.

امام جمعه شیراز خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: شما باید پیام رهبر معظم انقلاب را به دیگران منتقل کنید و مسئولیت‌های اساسی نسل نوجوان و جوان را مورد توجه قرار دهید.

او نخستین مسئولیت دانش‌آموزان و دانشجویان را مجهز شدن به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی عنوان کرد و گفت: اگر دانش‌آموز علم نیاموزد و دانشجو به تحقیق و پژوهش نپردازد، هویت واقعی خود را از دست می‌دهد.

آیت‌الله دژکام دومین مسئولیت را «شکستن مرز‌های دانش و فتح قله‌های پیشرفت» دانست و افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان باید برای پیشرفت کشور تلاش کنند.

او با اشاره به موفقیت یکی از دانش‌آموزان شیرازی در کسب مدال طلا در المپیاد‌های علمی اخیر گفت: چنین موفقیت‌هایی باید موجب افتخار همه مردم شیراز باشد و لازم است از این استعداد‌ها تجلیل و حمایت شود؛ چراکه استعداد و توانایی این جوانان، سرمایه ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس همچنین بر توجه به مأموریت تاریخی دانش‌آموزان و دانشجویان برای حفظ عظمت ایران، صیانت از پرچم کشور، پاسداری از حریم مدرسه و دانشگاه و حفاظت از ریشه‌های هویت ملی تأکید کرد.