مردم اراک با حضور گسترده و پرشور در میدان شهدا، بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبری و جبهه مقاومت اعلام و بر ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایتمدار اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، با سر دادن شعار‌های حماسی، حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبری و جبهه مقاومت اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع باشکوه، با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت را خواستار شدند.

مردم حاضر در این تجمع همچنین با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا، بر عزم خود برای ایستادگی و مقاومت تا پیروزی و نابودی دشمنان تأکید کردند.

این حضور پرشور، جلوه‌ای دیگر از همبستگی مردم اراک با ایران، رهبری و جبهه مقاومت و پیامی روشن از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان بود.