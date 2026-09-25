حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا در حمایت از ایران و جبهه مقاومت
مردم اراک با حضور گسترده و پرشور در میدان شهدا، بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبری و جبهه مقاومت اعلام و بر ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم ولایتمدار اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، با سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبری و جبهه مقاومت اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع باشکوه، با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت را خواستار شدند.
مردم حاضر در این تجمع همچنین با محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی و سیاستهای آمریکا، بر عزم خود برای ایستادگی و مقاومت تا پیروزی و نابودی دشمنان تأکید کردند.
این حضور پرشور، جلوهای دیگر از همبستگی مردم اراک با ایران، رهبری و جبهه مقاومت و پیامی روشن از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان بود.