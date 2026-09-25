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تیم ملی کبدی مردان ایران در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی مقابل چین تایپه به برتری رسید و جواز حضور در فینال را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کبدی مردان ایران در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ناگویا امروز در ورزشگاه توکای سیتیزن شهر ناگویا به مصاف تیم ملی چین تایپه رفت.
ملیپوشان کشورمان در نیمه اول یک بازی یک طرفه داشتند و توانستند قدرت خود را به حریف چین تایپهای دیکته کنند.
تیم ملی کبدی ایران در پایان نیمه اول توانست با انجام یک بازی یک طرفه با نتیجه ۳۲ بر ۸ مقابل حریف پیروز شود.
نیمه دوم نیز برای ملیپوشان ایران طوفانی آغاز شد و شاگردان تازه قلعه توانستند اختلاف امتیاز را بیشتر کنند.
تیم ملی کبدی ایران در پایان نیمه دوم بازی توانست با نتیجه ۵۹ بر ۲۱ چین تایپه را شکست دهد و جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کند.
ملیپوشان کشورمان در فینال بازیها به مصاف رقیب سنتی خودشان که هند است میروند.
هدایت تیم ملی کبدی مردان برعهده نواب تازه قلعه است.