به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در دیدار با مدیرکل، معاونان و مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، ضمن بررسی مسائل و ظرفیت‌های ورزش قهرمانی و همگانی این استان، بر ضرورت نگاه فرهنگی و تربیتی به ورزش و استفاده از ظرفیت‌های بومی و ملی برای توسعه ورزش تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه قهرمانان ورزشی در جامعه اظهار داشت: قهرمانان ورزشی می‌توانند بهترین نماد و الگوی سبک زندگی اصیل ایرانی-اسلامی برای توده‌های جوانان باشند؛ از این رو حمایت از آنان نباید موسمی باشد، بلکه باید سازوکاری شکل گیرد که قهرمانان حتی پس از پایان دوران مدال‌آوری و قهرمانی نیز مورد تکریم و تجلیل پایدار قرار گیرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر جایگاه مربیان در فرآیند تربیتی ورزش تأکید کرد و گفت: مربیان سازنده‌ای که پایه این افتخارآفرینی‌ها هستند، شایسته والاترین تکریم‌ها هستند. در کنار قدردانی مادی و معنوی از مربیان، ضروری است دوره‌های آموزش تربیت اخلاقی نیز برای آنان پیش‌بینی شود تا مربیان علاوه بر آموزش فنون ورزشی، پیام‌آوران اعتلای اخلاق، معرفت و فرهنگ در روحیه شاگردان خود باشند.

خسروپناه با اشاره به مسئولیت خطیر اداره‌کل ورزش و جوانان در تعامل با نسل جوان افزود: ورزش فراتر از یک ابزار پیشگیرانه، بستری بنیادین برای ارتقای فرهنگی در ساحت‌های گوناگون است و اداره‌کل ورزش و جوانان قم باید به‌صورت پیوسته از ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان بهره گیرد.

وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت بیوت معظم مراجع عظام تقلید، استانداری، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، تولیت مسجد مقدس جمکران و ائمه جمعه را ضروری دانست و تصریح کرد: به‌ویژه شخصیت حکیم، فقیه، زمان‌شناس و برجسته‌ای نظیر آیت‌الله علیرضا اعرافی فرصتی گران‌بهاست تا قهرمانان و ورزشکاران ارتباطی مستمر با این بزرگان برقرار کنند؛ چنین پیوند‌هایی می‌تواند الگو‌های هویتی پایداری را برای سایر جوانان خلق کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از میراث فکری و تربیتی اندیشمندان دینی اظهار داشت: امام شهید صاحب مکتبی روشنفکرانه، حکمی و فقهی بودند که تقوا، مدیریت و زمان‌آگاهی را توأمان داشتند و این رویکرد فکری و تمدنی باید الهام‌بخش رویکرد‌های پرورشی در نهاد ورزش باشد.

خسروپناه در بخش دیگری از این دیدار با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزش بانوان، حضور بانوان در عرصه ورزش را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: حضور سالم و بانشاط بانوان در میادین ورزشی با حفظ مؤلفه‌های عفاف و کرامت زن، پیامی عمیق از ساحت فرهنگی ورزش است و شایسته است متولیان امر با هم‌افزایی بین‌دستگاهی، فضا‌های اختصاصی، پویا و شایسته‌ای را برای ورزش همگانی و قهرمانی بانوان فراهم سازند.

وی بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مناسب برای ورزش همگانی بانوان نیز تأکید کرد و افزود: توسعه فضا‌های ورزشی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که بانوان بتوانند با حفظ شأن و حریم عفاف، از ظرفیت ورزش برای ارتقای نشاط و سلامت بهره‌مند شوند.