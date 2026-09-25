پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان از قرار گرفتن طرح احداث مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان کارون در فهرست طرحهای نشاندار استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملاییهزاروندی اظهار کرد: در چارچوب طرح «نشاندار کردن مالیاتها» و با هدف مردمیسازی نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و تقویت مشارکت مؤدیان، طرح احداث مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان کارون در فهرست طرح های نشاندار استان در سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است.
وی با اشاره به نیاز ۲۰۰ میلیارد ریالی این طرح برای تکمیل، گفت: مشارکت مؤدیان در تأمین اعتبار این طرح، علاوه بر کمک به تکمیل یک زیرساخت آموزشی، زمینه افزایش ظرفیت آموزشهای مهارتی و دسترسی جوانان و متقاضیان شهرستان کارون به دورههای فنیوحرفهای را فراهم میکند.
ملاییهزاروندی با تأکید بر نقش مؤدیان در اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها بیان کرد: از مؤدیان مالیاتی دعوت میکنیم با انتخاب طرح احداث مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان کارون، بخشی از مالیات پرداختی خود را به این پروژه اختصاص دهند و در توسعه آموزشهای مهارتی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهرستان سهیم باشند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان در پایان تأکید کرد: مشارکت مؤدیان در طرح نشاندار کردن مالیاتها، فرصتی برای نقشآفرینی مستقیم آنان در توسعه زیرساختهای مورد نیاز جامعه است و انتظار میرود مؤدیان با انتخاب پروژه مرکز آموزش فنیوحرفهای کارون، در تکمیل این مرکز و گسترش آموزشهای مهارتی در شهرستان مشارکت کنند.