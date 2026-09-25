

به گزارش هنگ شهرام شادابی چگنی گفت: مأموران پلیس راه سلسله به دلفان هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی ال۹۰ را به‌ علت تخلف رانندگی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سر

رئیس پلیس راه لرستان افزود: با بررسی سوابق خودرو مشخص شد این وسیله نقلیه دارای ۱۹۸ فقره تخلف رانندگی و بیش از ۳۰ میلیون تومان خلافی است که خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه لرستان در پایان بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و خودروهای دارای تخلفات متعدد با هدف ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان ادامه دارد.