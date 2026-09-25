توقیف خودرو با ۱۹۸ فقره تخلف رانندگی در لرستان
رئیس پلیس راه لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری با بیش از ۳۰ میلیون تومان خلافی در محورهای ارتباطی شهرستان سلسله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ شهرام شادابی چگنی گفت:مأموران پلیس راه سلسله به دلفان هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی ال۹۰ را به علت تخلف رانندگی متوقف کردند.
رئیس پلیس راه لرستان افزود: با بررسی سوابق خودرو مشخص شد این وسیله نقلیه دارای ۱۹۸ فقره تخلف رانندگی و بیش از ۳۰ میلیون تومان خلافی است که خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه لرستان در پایان بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات حادثهساز و خودروهای دارای تخلفات متعدد با هدف ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان ادامه دارد.