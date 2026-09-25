به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه افزود: ارتباط مستقیم اهالی نشر با مخاطبان خود در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی در شناخت نیاز‌ها و اولویت‌های فرهنگی استان موثر است. در دسترس بودن تازه‌های نشر در موضوعات مختلف، از جمله اندیشه دینی، از مزیت‌های نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی است. البته باید توجه داشت که صرف عرضه کتاب، نمی‌تواند مطلوب این رویداد فرهنگی باشد.

وی درباره نقش برنامه‌های فرهنگی مکمل در کنار عرضه کتاب در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی، اشاره کرد: برنامه‌های جالب توجهی که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی برگزار می‌شوند، از جمله بسترسازی برای حضور خانوادگی مردم استان در محل برگزاری نمایشگاه کتاب و تعریف و برگزاری برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی با موضوع کتاب و مطالعه، می‌تواند مشوق آنان برای مطالعه باشد. ضروری است برگزارکنندگان هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی، برنامه‌های مکمل برای نیازسنجی و شناخت ذائقه‌ها و اولویت‌های فرهنگی مردم این استان را نیز در کنار عرضه کتاب در نمایشگاه مورد توجه قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین به بخش ویژه «آقای شهید» با نام «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی اشاره کرد و ادامه داد: قائد شهید ما با اختلاف، کتاب‌خوان‌ترین رهبر جهان بودند و همین فرهیختگی در سطح اعلا، از خصوصیات بارز ایشان بود. ناشران و دست‌اندرکاران عرصه کتاب می‌توانند با معرفی جالب توجه این شخصیت بزرگ به‌عنوان الگویی فاخر در کتاب‌خوانی، گام مهمی برای تقویت سطح مطالعه در کشور و حتی در جهان بردارند.

وی ادامه داد: درباره الگو‌ها و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر نسل جوان، اولین گام معرفی صحیح آنهاست. از این‌رو معرفی همه‌جانبه این شخصیت بزرگ برای جوانان، از اولویت‌های فرهنگی کشور ماست. غرفه ویژه «آقای شهید» در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند و شایسته تقدیر است.

امام جمعه ارومیه درباره نقش علما، ائمه جمعه، مساجد و نهاد‌های دینی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب این استان گفت: یکی از دلایل مهم پویایی دین مبین اسلام، ارج و قربی است که علم، اندیشه و کتاب در نظام معرفتی اسلام دارد. از دیرباز، نهاد‌های دینی علمداران این عرصه بوده و هستند. وجود کتابخانه‌ها، سالن‌های مطالعه و حوزه‌های علمیه در کنار مساجد شاخص در آذربایجان غربی، موید همین نکته است. همین رویکرد و سیاست باید تقویت شود و ائمه جمعه و جماعات این استان می‌توانند با یک راهبرد واحد و منسجم، همین جایگاه را برای نهاد‌های دینی تثبیت و تقویت کنند. کتاب و مطالعه باید محور فعالیت‌های فرهنگی نهاد‌های دینی آذربایجان غربی باشد؛ چنان‌که تا کنون نیز همین‌گونه بوده، اما در این عرصه نیازمند چابک‌سازی و تقویت هستیم.

وی درباره حضور مراکز علمی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی آذربایجان غربی در هجدهمین نمایشگاه کتاب این استان و فرصت آن برای تقویت گفتمان دینی و علمی میان حوزه و دانشگاه، اشاره کرد: صرف حضور مشترک نمی‌تواند راهگشا یا تاثیر مهمی داشته باشد؛ اما اگر از همین فرصت استفاده شود و گفت‌و‌گو‌های علمی و تخصصی میان این نهاد‌ها شکل بگیرد، بسیار مطلوب خواهد بود. هرچند این فرصت محدود است، اما باید یک برنامه بلندمدت و مستمر برای همکاری و هم‌اندیشی میان این نهاد‌ها وجود داشته باشد که بروز عینی آن می‌تواند در چنین رویداد‌هایی باشد. پس ضروری است که پیش از این رویداد‌ها و پس از آن، این هم‌اندیشی محقق شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین به نقش رویداد‌های فرهنگی مانند هجدهمین نمایشگاه کتاب این استان در تقویت همگرایی، وحدت و همدلی میان اقوام و گروه‌های مختلف مردم آذربایجان غربی اشاره کرد و ادامه داد: شناخت واقعی دیدگاه‌ها و تبادل افکار و اندیشه‌ها به‌صورت علمی و به دور از تعصبات، همیشه زمینه‌ساز تفاهم و نزدیکی افکار بوده است و این نتیجه، مطلوب چنین رویکرد‌هایی در این رویداد مهم فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم مومن و فرهنگ‌دوست آذربایجان غربی در جریان برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب این استان گفت: ضرورت کتاب و مطالعه بر کسی پوشیده نیست. در منابع دینی نیز تاکید فراوانی بر این نکته شده است که برای نمونه به یک مورد از کتاب «ارشادالقلوب» اشاره می‌کنم. پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «مَن ماتَ و مِیراثُهُ الدَّفاتِرُ و المَحابِرُ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»؛ هر که بمیرد و میراث او دفتر و مداد باشد، بهشت بر او واجب می‌شود. این حدیث، تاکیدی روشن و صریح بر ضرورت کتاب و مطالعه در دین اسلام است.

وی افزود: گاهی حجاب‌های زیست مادی برای بشر مانع می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند ضرورت کتاب و مطالعه را به‌صورت واقعی در زندگی خود مد نظر قرار دهند؛ اما باید توجه داشته باشیم که همان‌طور که غذای سالم برای جسم و بدن انسان مهم و ضروری است، روح بشر نیز نیازمند تغذیه مناسب است و قطعاً اهمیت تغذیه روحی بسیار زیاد است. نباید اجازه دهیم اولویت‌های فرهنگی و فکری ما در هیاهوی زیست مادی به فراموشی سپرده شود. توصیه دین و اولیای الهی در این امر باید مد نظر قرار گیرد و همان‌طور که اشاره شد، بر همه، به‌ویژه ائمه جمعه و جماعات آذربایجان غربی، لازم است که در تبلیغ فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی کوشا باشند. تواصی به فرهنگ‌های فاخر از خصوصیات جامعه ایمانی و ارزشی است و قطعاً مصداقی عینی و مهم از امر به معروف به شمار می‌آید.

هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ در تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود.