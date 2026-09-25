نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه گفت: رئیس‌جمهور با سخنرانی عالی در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد از دین، اسلام و عزت نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد.

رئیس‌جمهور در سازمان ملل از دین، عزت نظام و حقوق ملت ایران دفاع کرد

رئیس‌جمهور در سازمان ملل از دین، عزت نظام و حقوق ملت ایران دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه که در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برپا شد، با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع‌عمومی سازمان ملل اظهار داشت: لازم می‌دانم از آقای پزشکیان به دلیل سخنرانی عالی که در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد داشتند تشکر کنم؛ ایشان در این سخنرانی به‌خوبی مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان و از حقوق ملت ایران دفاع کردند.

وی افزود: رئیس‌جمهور در این سخنان از دین، اسلام و عزت نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد و انتظار می‌رود مسئولان کشور نیز این مسیر را با جدیت ادامه دهند.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر اینکه تبیین روشن مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران موضوعی مهم است، خاطرنشان کرد: پرچم صرفاً یک نماد نیست، بلکه مظهر مقاومت، عظمت، دین، عزت و شرف یک ملت است و هویت یک کشور و اراده یک ملت را نمایندگی می‌کند.

قریشی با بیان اینکه عبارت «لا اله الا الله» بر پرچم جمهوری اسلامی ایران نقش بسته است، گفت: پرچم ما نماد توحید است و باید نسبت به آن اهتمام و احترام ویژه‌ای داشته باشیم و در مناسبت‌های مختلف در نقاط گوناگون به اهتزاز درآید.

وی ادامه داد: در شب‌های تجمع نیز پرچم به نماد وحدت و انسجام ملی تبدیل شده است و این نماد مقدس باید در دست افراد شجاع و کسانی باشد که از عزت و هویت ملت دفاع می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در ارومیه تأکید کرد و گفت: برخی طرح‌های نیمه‌تمام، از جمله پروژه سالن‌ها، نیازمند توجه و پیگیری جدی هستند و مدیریت شهری باید در خصوص طرح‌های مهم شهری اهتمام بیشتری داشته باشد.

قریشی با اشاره به پروژه‌هایی همچون پل آذربایجان و میدان امام (ره) و بازار سنتی ارومیه افزود: این طرح‌ها از موضوعات مهم شهری هستند و باید روند اجرای آنها با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه مدیریت شهری به مسائل و مشکلات موجود در سطح شهر اظهار داشت: مدیریت شهری باید موضوعات و مطالبات انباشته‌شده مردم را با جدیت بیشتری دنبال کرده و برای رفع مشکلات موجود برنامه‌ریزی کند. الان پل آذربایجان به ۱۳ سال رسیده است.

امام جمعه ارومیه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز ضروری دانست و ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند در حل بسیاری از مشکلات مثمرثمر باشند، لذا باید زمینه برای فعالیت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

وی توسعه شبکه ریلی و تقویت تجارت مرزی را از دیگر ضرورت‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و تسهیل و تقویت تجارت مرزی باید در برنامه مسئولان مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت برخی حفاری‌های شهری اظهار کرد: برای اجرای زیرساخت‌هایی مانند فیبر نوری و گاز، معابر حفاری می‌شوند، اما در مواردی پس از اجرای پروژه، اصلاح و ترمیم مناسب انجام نمی‌شود.

قریشی با قدردانی از اجرای طرح فیبر نوری در شهر افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اجرای فیبر نوری اقدامی قابل‌تقدیر است، اما لازم است در کنار اجرای این طرح، به وضعیت معابر نیز توجه شود.

وی تأکید کرد: معابر و خیابان‌ها متعلق به مردم است و تخریب و رها کردن آنها بدون اصلاح، تضییع حق‌الناس محسوب می‌شود و موجب آسیب و ایجاد مشکل برای شهروندان می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید نسبت به ترمیم و اصلاح اصولی محل‌های حفاری‌شده اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب در ارومیه و اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی گفت: توجه به مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی باید به یک امر عمومی و فراگیر در جامعه تبدیل شود.

قریشی با اشاره به اهمیت کتاب و نقش آن در رشد فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: کتاب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های انتقال دانش، تجربه و معارف به نسل‌های مختلف است و جامعه‌ای که با کتاب و مطالعه مأنوس باشد، زمینه بیشتری برای پیشرفت و تعالی خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها و مراکز آموزشی به فرهنگ مطالعه افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان باید از دوران تحصیل با کتاب انس بگیرند و مطالعه را تنها به مطالب درسی محدود نکنند.

امام جمعه ارومیه همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که دسترسی مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، به کتاب‌های مفید و ارزشمند آسان‌تر شود.

قریشی با اشاره به جایگاه کتاب‌های دینی و آثار مرتبط با معارف اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با معارف دینی، سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) می‌تواند در تقویت باور‌های دینی و اخلاقی جامعه مؤثر باشد.

وی ادامه داد: مسئولان فرهنگی باید برای تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتاب‌خوانی برنامه‌ریزی جدی داشته باشند و از ظرفیت‌های موجود برای معرفی و عرضه کتاب‌های مناسب استفاده کنند.

امام جمعه ارومیه بر ضرورت توجه بیشتر به کتابخانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه شد.

قریشی خاطرنشان کرد: در اسلام به قلم و خواندن توجه ویژه‌ای شده است و خداوند متعال به قلم سوگند یاد کرده است؛ بنابراین باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه افزود: رهبر انقلاب در این خصوص پیام و رهنمود‌هایی صادر کرده‌اند و بر همه ما وظیفه است که فرمایشات ایشان را سرلوحه عمل خود قرار دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به علم و توانمندی در محیط‌های آموزشی گفت: دانشجویان و طلاب باید دانایی و توانایی را در رأس امور خود قرار دهند، قله‌های علم را طی کنند و با دستاورد‌های علمی برای کشور افتخارآفرین باشند.

قریشی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به مسائل و مشکلات معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشند و برای کاهش دغدغه‌های آنان اقدامات عملی انجام دهند.