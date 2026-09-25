آتش‌سوزی یک هکتار از جنگل‌های تالش مهار شد آتش‌سوزی یک هکتار از جنگل‌های تالش مهار شد آتش‌سوزی یک هکتار از جنگل‌های تالش مهار شد آتش‌سوزی یک هکتار از جنگل‌های تالش مهار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جابر حسینی با اشاره به اینکه ظهر امروز آتش‌سوزی در مناطق جنگلی روستای پی‌سرا رخ داد گفت: عامل انسانی علت وقوع این آتش سوزی بود.

وی افزود: با حضور و تلاش نیرو‌های منابع طبیعی، محیط زیست و واحد آتش‌نشانی جوکندان، آتش مهار شد و نیرو‌های حاضر در منطقه در حال انجام عملیات لکه‌گیری و اطمینان از خاموشی کامل حریق هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی تأکید کرد.