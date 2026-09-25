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۷۷ جلسه دادگاه علنی برخط در چهار حوزه قضایی استان سمنان از ۴ تا ۸ مهر برگزار میشود و امکان مشاهده این جلسات برای علاقهمندان به مباحث حقوقی و قضایی فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس برنامهریزی انجامشده، ۷۷ دادگاه علنی برخط از ۴ تا ۸ مهر در چهار حوزه قضایی استان سمنان برگزار میشود و علاقهمندان به مباحث حقوقی و قضایی میتوانند برای مشاهده جلسات دادگاههای علنی برخط، به سامانه sahrab.adliran.ir مراجعه کنند.
برنامه روز شنبه ۴ مهر
در روز شنبه ۴ مهر، ۱۴ جلسه در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار میشود. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی سمنان در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات مطالبه وجه، مطالبه خسارت، الزام به تحویل اسناد، اثبات وقوع بیع و اعسار رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح شاهرود در ساعات ۹، ۹:۳۰ و ۱۱ به موضوعات مطالبه وجه و اثبات وقوع بیع رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه صلح دامغان نیز در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱ به موضوعات مطالبه وجه، تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسیدگی خواهد کرد.
برنامه روز یکشنبه ۵ مهر
در روز یکشنبه ۵ مهر، ۱۷ جلسه در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار میشود. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی سمنان در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات سایر دعاوی غیرمنقول و اثبات حیله رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح شاهرود در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات مطالبه ارش، اعسار از پرداخت محکومبه، مطالبه خسارت و ابطال سند رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دامغان در ساعات ۸ تا ۱۱ به موضوعات ابطال صورتجلسه هیئتمدیره، تعدیل تقسیط مهریه، الزام به ایفای تعهد، الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه اجرتالمثل رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه صلح میامی نیز در ساعات ۱۰:۳۰ و ۱۱ به موضوع تخلیه رسیدگی خواهد کرد.
برنامه روز دوشنبه ۶ مهر
در روز دوشنبه ۶ مهر، ۱۶ جلسه در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار میشود. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی سمنان در ساعات ۹ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات مطالبه وجه، اعسار، مطالبه خسارت و اثبات وقوع بیع رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح شاهرود در ساعات ۹ و ۹:۳۰ به موضوعات مطالبه خسارت و تعدیل تقسیط محکومبه رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دامغان در ساعات ۸ تا ۱۲:۱۵ به موضوعات تقسیم ترکه، تأیید رجوع از هبه، الزام به انتقال ملک، ابطال سند، استرداد لاشه چک و اثبات مالکیت رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه صلح میامی نیز در ساعات ۱۰ و ۱۰:۳۰ به موضوعات مطالبه وجه و الزام به تنظیم سند رسیدگی خواهد کرد.
برنامه روز سهشنبه ۷ مهر
در روز سهشنبه ۷ مهر، ۱۷ جلسه در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار میشود. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان در ساعات ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه و تنفیذ وصیتنامه رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح شاهرود در ساعات ۹ تا ۱۱ به موضوعات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه اجرتالمثل و مطالبه وجه رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دامغان در ساعات ۸ تا ۱۲:۱۵ به موضوعات ابطال سند اجرائیه، خلع ید، مطالبه اجرتالمثل، ابطال سند رسمی، الزام به ایفای تعهد و تأیید فسخ قرارداد رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه صلح میامی نیز در ساعات ۱۰ و ۱۱ به موضوعات مطالبه خسارت و مطالبه وجه رسیدگی خواهد کرد.
برنامه روز چهارشنبه ۸ مهر
در روز چهارشنبه ۸ مهر، ۱۳ جلسه در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار میشود. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان در ساعات ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات اعسار و مطالبه وجه رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح شاهرود در ساعات ۹ تا ۱۱ به موضوعات مطالبه وجه، مطالبه خسارت و اثبات وقوع بیع رسیدگی میکند. شعبه دوم دادگاه صلح دامغان در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به موضوعات مطالبه وجه، مطالبه اجرتالمثل، تخلیه و اعسار رسیدگی میکند. شعبه اول دادگاه صلح میامی نیز در ساعت ۱۰ به موضوع رفع تصرف رسیدگی خواهد کرد.
راهنمای شرکت در دادگاههای علنی برخط
علاقهمندان میتوانند پس از ورود به سامانه sahrab.adliran.ir، با انتخاب گزینه «کاربر مهمان» و وارد کردن کد ورود به جلسه، بهصورت برخط در دادرسیها شرکت کنند. کد ورود به جلسه شهرستان شاهرود alani-shd، سمنان alani-smn، دامغان alani-dam و میامی alani-ostan است.