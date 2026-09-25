فرمانده سپاه قم:
تا لباس جهاد بر تن ملت ایران است، شکستناپذیریم
فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب (ع) قم، جهاد و مقاومت را رمز عزت و سربلندی ایران اسلامی دانست و گفت: تا زمانی که لباس جهاد بر تن ملت ایران است، دشمنان نخواهند توانست بر اراده و اقتدار این ملت غلبه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار جمیری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم و همزمان با هفته دفاع مقدس افزود: دفاع ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته و دفاع مقدس امروز تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمیشود.
وی با اشاره به ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان خاطرنشان کرد: روحیه جهاد، مقاومت و وحدت ملی، پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب(ع) قم افزود: اگر امروز در عرصههای مختلف توسعه پیدا کردهایم، قدرتمند و توانمند شدهایم و در شمار قدرتهای بزرگ قرار داریم، به برکت همان لباس جهادی است که نیروهای مسلح و مردم عزیز ایران بر تن کردهاند.
وی ادامه داد: روحیه مقاومت، نیروهای مسلح و مردم را قدرتمند کرده و برای ملت ایران عزت به ارمغان آورده است و این روحیه ارزشمند باید همچنان حفظ شود.
سردار جمیری با تأکید بر اینکه دفاع مقدس امروز تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که لباس جهاد بر تن ملت ایران است، دشمنان نخواهند توانست بر اراده و اقتدار این ملت غلبه کنند.
وی با اشاره به ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان تصریح کرد: جهاد و ایستادگی، رمز اقتدار و عزت ملت ایران است و هرجا مردم و نیروهای مسلح با روحیه جهادی وارد میدان شدهاند، توانستهاند در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کنند.
فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب(ع) قم خاطرنشان کرد: امروز اقتدار کشور در عرصههای مختلف مرهون مجاهدت کسانی است که برای دفاع از ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی در میدان حضور دارند و این مسیر با حفظ روحیه جهاد و ایستادگی ادامه خواهد داشت.
سردار جمیری در پایان تأکید کرد: روحیه جهاد، مقاومت و وحدت ملی، پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.