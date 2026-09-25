ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز بیرجند با اشاره به اینکه نیرو‌های مسلح در کنار مردم همچنان برای دفاع از وطن آماده‌اند گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز ماست و اطمینان داریم آینده‌ای روشن‌تر و مقتدرتر در کشورمان خواهیم داشت.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امیر سرتیپ دوم ذوالقدر با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی گفت: در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس که این انقلاب یک انقلاب نوپا بود در برابر تمامی ابر قدرت‌های دنیا ایستادیم و پیروز شدیم، امروز پس از گذشت ۴۷ سال به خودباوری و قدرتی رسیده‌ایم که هیچ ترسی از استکبار و دنیا نداریم.

وی افزود: قدرت ایران با راهبرد‌های ولایت فقیه و ایستادگی مردم بر همه نمایان شد و امروز کشور به جایی رسیده که پیش هیچ کس سر خم نخواهد کرد.

ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی گفت: امروز در حوزه‌های زمینی، هوایی و دریایی پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم که اگر دشمن دوباره بخواهد به کشور تجاوز کند، برای او شگفتانه‌های زیادی خواهیم داشت.