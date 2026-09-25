امنیت و آرامش مردم خط قرمز نیروهای مسلح است
ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی پیش از خطبههای نماز جمعه امروز بیرجند با اشاره به اینکه نیروهای مسلح در کنار مردم همچنان برای دفاع از وطن آمادهاند گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز ماست و اطمینان داریم آیندهای روشنتر و مقتدرتر در کشورمان خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
امیر سرتیپ دوم ذوالقدر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس که این انقلاب یک انقلاب نوپا بود در برابر تمامی ابر قدرتهای دنیا ایستادیم و پیروز شدیم، امروز پس از گذشت ۴۷ سال به خودباوری و قدرتی رسیدهایم که هیچ ترسی از استکبار و دنیا نداریم.
وی افزود: قدرت ایران با راهبردهای ولایت فقیه و ایستادگی مردم بر همه نمایان شد و امروز کشور به جایی رسیده که پیش هیچ کس سر خم نخواهد کرد.
ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی گفت: امروز در حوزههای زمینی، هوایی و دریایی پیشرفتهای چشمگیری داشتیم که اگر دشمن دوباره بخواهد به کشور تجاوز کند، برای او شگفتانههای زیادی خواهیم داشت.