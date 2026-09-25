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رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قائمشهر از ساماندهی بیش از ۷۰ درصد از گلزارهای شهدای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قائمشهر از ساماندهی بیش از ۷۰ درصد از گلزارهای شهدای این شهرستان خبر داد و گفت: پروژه ساماندهی گلزار شهدای روستای کلاگرمحله با مشارکت بنیاد شهید و خیرین، به یک مجتمع فرهنگی تبدیل شد.
اصغری در حاشیه آیین بهرهبرداری از گلزار و یادمان شهدای روستای کلاگرمحله با اشاره به جایگاه والای ایثار و شهادت گفت: شهرستان قائمشهر افتخار تقدیم بیش از یکهزار شهید گلگونکفن به انقلاب اسلامی را دارد و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از گلزارهای شهدای این شهرستان ساماندهی شده است و مابقی مزارها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود:طرح ساماندهی گلزار شهدای کلاگرمحله با همراهی بنیاد شهید و مشارکتهای مردمی به سرانجام رسید و این مکان مقدس در فازهای بعدی به کتابخانه تخصصی و موزه شهدای منطقه تجهیز خواهد شد.
در ادامه این مراسم، سردار خنکدار از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس با اشاره به پیشینه ایثارگری این خطه گفت: روستای کلاگرمحله قائمشهر ۲۰ شهید والامقام از جمله سه سردار شهید، علیاصغر خنکدار، حمیدرضا رنجبر و کیومرث احسانی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی تصریح کرد: اقدامات آمادهسازی و ساماندهی این گلزار از سال ۱۳۸۰ با نظارت بنیاد شهید و همراهی پرشور خانوادههای معظم شهدا، خیرین و نهادهای انقلابی آغاز شد و تاکنون اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تبدیل این مکان به فضایی ماندگار و در شأن شهدا هزینه شده است.
بخشدار مرکزی قائمشهر با تأکید بر نقش محوری مردم در پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت اظهار داشت: تکریم شهدا و خانوادههای آنان ریشه در فرهنگ و باورهای دینی مردم مازندران دارد و خوشبختانه اهالی روستاهای بخش مرکزی همواره در ساماندهی گلزارها و برگزاری یادوارههای ریشهدار و باشکوه پیشقدم بودهاند.
خنکدار، خاطرنشان کرد: حفظ این جایگاههای مقدس و انتقال سینهبهسینه فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، مهمترین وظیفه و رسالت امروز جامعه است.