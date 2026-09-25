پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای مسلح ایران مقتدر قطعاً تمامکننده این جنگ خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی، فرمانده قرارگاه منطقهای شمالغرب نیروی زمینی ارتش، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه به تحلیل جنگ تحمیلی و تحولات اخیر پرداخت.
اشتباه محاسباتی دشمنان در سه مولفه
وی با اشاره به تاریخ دویست سال گذشته ایران گفت: پیش از انقلاب، جز قراردادها و پیمانهای سرافکندهکننده، برگ دیگری در تاریخ تخاصم علیه این ملت نمیبینیم. پس از پیروزی انقلاب، استکبار جهانی و بلوک شرق با احساس خطر از نفوذ طوفانمانند انقلاب اسلامی در قلب کشورهای منطقه، با ایجاد توهم در حکومت بعث عراق، برنامه حمله همهجانبه به ایران را رقم زدند؛ توهمی که صدام را به ادعای فتح تهران در یک هفته و لقب سردار قادسیه واداشت.
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: دشمنان در برآورد خود همیشه در سه مولفه ؛ نقش رهبری، ایثار و مقاومت ملت ایران، و عزم و اراده آهنین نیروهای مسلح در اشتباهند.
نقش ارتش در توقف ماشین جنگی بعث
امیر شفیعی با اشاره به شرایط ارتش در آغاز جنگ گفت: پس از انقلاب و با عملیات روانی گروهکهای معاند و طبل انحلال ارتش، این سازمان منسجم، مغز متفکر فرماندهی خود را از دست داده بود. اما با فرمان الهی امام راحل، ارتش قهرمان با سازماندهی مجدد، در یک سال اول جنگ ماشین جنگی تمام تجهیزاتی حزب بعث را در سرتاسر مرزها متوقف کرد.
وی با تجلیل از فرماندهانی، چون سپهبد شهید صیاد شیرازی و شهدای این خطه، نقش بسیجیان، سپاهیان و فرماندهان جوان را در این پیروزیها بیبدیل خواند.
جنگ هشت ساله؛ نبرد با دنیای کفر
وی با اشاره به حمایتهای همهجانبه جهانی از رژیم بعث تصریح کرد: دلارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، تجهیزات بلوک شرق، اطلاعات بلوک غرب و مهمات شیمیایی آلمان، همه در اختیار حزب بعث بود. ما هشت سال در مقابل دنیای کفر ایستادیم و در کنار آن، با منافقین داخلی و گروهکهای معاند نیز درگیر بودیم. اما با توکل به خدا ایستادیم و امروز محکمتر و ولایتمدارتر خواهیم ایستاد.
اعتراف دشمن به قدرت ایران در جنگ سوم
امیر شفیعی با اشاره به تحولات اخیر گفت: دشمن اعلام کرد ظرف سه روز کار را تمام میکند، اما رئیسجمهور آمریکا ابتدا از انهدام نود و پنج درصد توان موشکی و پهپادی ایران سخن گفت، سپس آن را به هفتاد و پنج درصد کاهش داد و در نهایت خواستار برآورد مجدد اطلاعات شد. این نشاندهنده پوچی ارتشی است که ادعای اولین ارتش دنیا را دارد.
وی با اشاره به پاسخهای دهبرابری نیروهای مسلح، از جمله پرواز خلبانان پایگاه دوم شکاری تبریز، نقطهزنی موشکی سپاه و حفظ مرزها توسط مرزبانی، اظهار داشت: من با اطلاع دقیق و بازدیدهای میدانی عرض میکنم، نیروهای مسلح ایران مقتدر قطعاً تمامکننده این جنگ خواهند بود.
تجدید بیعت با رهبری و هشدار به دشمنان
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش در پایان با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری گفت: تا نیروهای مسلح و مردم ولایتمدار در میدان هستند، هیچ کشوری جرئت چپ نگاه کردن به این خطه را نخواهد داشت. فرزندان این خطه سرافراز عاشورایی آذربایجان غربی در تمام نوار مرزی با آمادگی صددرصد مشغول حراست از تمامیت ارضی هستند. ما منتظریم اگر دشمن جرئت دارد، عرصه را در میدان نشان بدهد تا ضربشست نیروهای مسلح را با گوشت و پوست خود لمس کند. اگر استکبار جهانی بخواهد در مقابل دین، کشور و رهبر ما بایستد، با قدرت در مقابل تمام دنیای آنان خواهیم ایستاد.